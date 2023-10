La Nati déçoit, mais évite le pire

Cette belle force de caractère ne cache pas les faiblesses du jeu, et ce résultat nul, à domicile contre la 105e nation mondiale, est une réelle contre-performance.

La Suisse, qui poussait, aurait même pu inscrire un quatrième but. Il faut dire que 7 minutes de temps additionnel ont été octroyées, et que le public du Kybunpark, revigoré, poussait comme un seul homme.

Au fond du trou, la Nati a su réagir, en inscrivant deux buts en deux minutes. D'abord par l'intermédiaire de Manuel Akanji, sur un coup franc de Shaqiri (89e), puis grâce à un but de Zeki Amdouni (90e).

La Biélorussie fêtant le but du 1-3. Image: KEYSTONE

Menée au score, l'équipe de Suisse s'est bien procurée de nouvelles occasions. Beaucoup trop peu toutefois pour inquiéter le gardien adverse. Les hommes de Murat Yakin ont même encaissé un troisième but, en contre, par l'intermédiaire de Dmitri Antilevski (84e).

Dans la foulée, la Suisse pensait réagir, par l'intermédiaire de Zeki Amdouni, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Mais le pensionnaire de Burnley ne se montrait pas assez tranchant devant le but.

Durant cette première mi-temps, Shaqiri, sur son côté droit, a aussi délivré plusieurs centres, parfaitement distillés, créant ainsi de l'incertitude devant le but. Pas suffisant toutefois pour inscrire le deuxième goal, dans une première mi-temps que la Suisse a dominé, du moins en terme de possession. Car oui, on ne peut pas dire que nous nous sommes régalés.

Itten, qui patiente pour engager, après le deuxième but biélorusse. Image: KEYSTONE

