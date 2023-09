Une coupure générale d'internet, ça met aussi le petchi chez les sportifs

Le réseau Swisscom a connu une interruption générale dans toute la Suisse ce mardi matin. Un tel incident a de quoi impacter le monde du sport, parfois avec des situations cocasses. La preuve en exemples.

Quand toutes vos applications rament et que vous voyez les trois quarts du wagon sans smartphone en main, vous vous dites qu'il y a sûrement un problème avec la connexion internet. Bingo! Le réseau fixe et mobile de Swisscom a subi un dérangement technique ce mardi matin durant une demi-heure, paralysant tout le pays entre 8h00 et 8h30 environ.

Si beaucoup de milieux sont impactés négativement par un tel problème, c'est aussi le cas du sport. Voici quelques situations galères sans accès à internet, qui ne sont pas sans rappeler le «bon vieux temps».

Adieu les expertises à la machine à café

Le matin, c'est l'occasion pour les retardataires de jeter un petit coup d'œil sur leur smartphone aux résultats de la veille ou aux highlights des différents événements sportifs. Tant pis pour vous, vous ferez exceptionnellement l'impasse ce matin sur le débat à la machine à café concernant le plus beau but de la soirée ou la justification du carton rouge. Les plus téméraires (ou nostalgiques, c'est selon) peuvent toujours acheter la version papier de L'Equipe histoire de faire au moins de la figuration devant les collègues ou amis.

Les claviers ne surchauffent plus

Depuis l'avènement du web 2.0, les débats sportifs n'ont plus lieu uniquement au café du commerce, mais aussi sur les réseaux sociaux. Plateforme privilégiée des aficionados de ces joutes verbales? X (ex-Twitter). Pas de bol: cette fois, ils devront ravaler leur colère sur le prix trop élevé de la saucisse au stade (ou la passer sur leur(s) voisin(s) de wagon, ce qu'on déconseille fortement).

Des analystes en sueur

Les analystes ont de quoi pester quand internet plante. Pour eux, il devient compliqué de décortiquer les données de performance des athlètes, fournies par exemple via un GPS. Ce ne sont pas les experts en la matière au service du Genève-Servette HC qui diront le contraire👇

Strava pas fort

Mais c'est surtout pour les addicts à Strava qu'une coupure d'internet équivaut à l'apocalypse. Nombre de pas ou kilomètres effectués, fréquence cardiaque, calories brûlées: plus aucune information n'est disponible sur leur application fétiche. Surtout, ils n'ont plus aucun moyen de partager leurs exploits avec leurs followers.

Ego en bouillie

Les utilisateurs d'Instagram souffrent aussi quand la connexion fait des caprices. Impossible de poster des stories depuis la salle de fitness ou le point culminant de sa randonnée en montagne. Il faudra donc trouver une autre manière de booster son égo que les like ou commentaires des autres internautes.

Silence radio

Quand cette privation de partage est couplée à l'arrêt de la musique, la motivation de beaucoup de sportifs du dimanche a de quoi devenir très chancelante. Spotify bloqué, il faudra cette fois courir sur le tapis ou faire son elliptique sans Hung up de Madonna ou Call on Me d'Eric Prydz à coin dans les écouteurs. A moins de dépoussiérer le vieux MP3 qui traîne au fond du tiroir. Pour ça, il faudra d'abord le retrouver...

Au moins, vous éviterez cette galère👇 Image: Shutterstock

Des parties reloues

Sans fitness ni réseaux sociaux, vous vous dites que c'est le moment de ressortir la console. Mais au bout de 12 matchs de Fifa contre l'ordinateur, vous vous rappelez combien c'est relou et vous fulminez de ne pas pouvoir affronter vos potes en ligne. Sortez prendre un peu l'air, ça vous fera du bien!

Au revoir le match de rêve

Ce week-end, vous partez à Londres avec votre meilleur(e) ami(e) ou en couple. L'hôtel et les billets d'avion sont heureusement réservés depuis quelques jours. Vous aviez prévu, ce mardi matin, d'acheter deux places sur internet pour cet alléchant Tottenham - Liverpool samedi en Premier League. Dommage: les derniers sésames ont été vendus comme des petits pains durant la coupure... (Ça vaut aussi pour Paléo).

Soit vous repoussez votre séjour et vous vous contentez d'un Servette-Lausanne samedi, soit ce sera London without football. Cette situation est fictive, mais elle en aurait assurément frustré plus d'un.

Des entraînements en comité réduit

Pour organiser un événement, les groupes WhatsApp sont devenus quasi indispensables. Du coup, planifier l'entraînement du soir a de quoi devenir une grosse galère. «Qui sera là ou pas?» «Je passe te prendre en voiture comme d'hab'?» «Sur quel terrain on s'entraîne?» Etc. Autant de questions très concrètes qui, d'habitude, se résolvent en deux ou trois clics. Pour ce coup, il faudra, comme à l'époque, appeler directement les gens. Sous peine de se retrouver en sous-effectif.

Bonus: pas de réconfort en plein match

Un smartphone a des fonctions cachées. Par exemple: chercher du réconfort auprès de sa femme alors qu'on rame durant un match de tennis. C'est arrivé à Marcos Baghdatis en 8e de finale de l'US Open 2016 face à Gaël Monfils.

«J'écrivais juste un petit SMS à ma femme. J'étais frustré par mon match, donc j'ai eu envie de parler à mon épouse, voilà, c'est tout…», a expliqué le Chypriote, battu, qui s'est défendu d'avoir fait ça pour obtenir des conseils de coaching, ce qui est interdit par l'ATP. Baghdatis n'a toutefois pas pu éviter un avertissement, puisque le simple usage d'un smartphone est proscrit.