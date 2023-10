Les tenniswomen furax contre la WTA à cause des conditions au Masters

Le tournoi des finales WTA – qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison – débute ce dimanche soir à Cancun. Mais l'organisation vire à la catastrophe et les joueuses font part de leur colère.

Le dernier tournoi WTA de la saison débute ce dimanche soir. Il s'agit des finales à Cancun, où les huit meilleures joueuses de la saison s'affrontent. Autrement dit, c'est l'un des tournois les plus prestigieux du calendrier. Mais les conditions au Mexique ne semblent pas être à la hauteur de l'événement.

Les problèmes pour la WTA ont commencé dès la recherche d'un lieu d'accueil. Au départ, la fédération mondiale avait prévu d'organiser ce tournoi de fin d'année à Shenzhen, en Chine, à partir de 2019 et pour dix ans. Mais en raison de la pandémie de coronavirus et des questions non résolues autour de l'ancienne joueuse Peng Shuai, il a fallu changer de programme. Cette année, ce n'est qu'environ un mois avant le tournoi que l'on a su où celui-ci aurait lieu.

Le choix s'est donc porté sur la station balnéaire de Cancun au Mexique. Ce pays avait déjà accueilli le tournoi en 2021, à Guadalajara. L'Arabie saoudite a également été évoquée, mais elle a fait l'objet de critiques en raison de l'état des droits des femmes dans ce pays. La République tchèque a aussi été mise de côté, car la joueuse biélorusse Aryna Sabalenka n'aurait pas pu y entrer.

Un chantier et une pénurie de cordeurs

Seulement voilà, à Cancun, tout ne fonctionne pas comme prévu. La construction du stade temporaire – installé à côté d'un terrain de golf dans la zone hôtelière touristique en dehors du centre-ville – a pris plus de temps que prévu. Lorsque les joueuses sont arrivées au Mexique en début de semaine, l'enceinte n'était encore qu'un chantier.

De quoi rendre les entraînements impossibles sur ce terrain jusqu'à ce samedi, au grand dam des joueuses. Aryna Sabalenka a fait part de son mécontentement:

«Samedi, nous avons eu environ 45 minutes pour nous familiariser avec le terrain dans le stade. Je ne suis pas contente et je suis presque sûre que les autres joueuses ne le sont pas non plus»

En principe, les joueuses ont besoin d'environ trois à quatre jours pour s'habituer aux conditions d'un nouveau lieu, a précisé la numéro 1 mondiale. «Ici, le niveau (d'organisation) n'est pas digne des finales WTA.»

La Tunisienne Ons Jabeur (WTA 7) était elle aussi remontée samedi:

«Je ne suis pas du tout contente qu'aujourd'hui soit le premier jour où nous avons pu taper quelques balles dans le stade»

Marketa Vondrousova, 6ème mondiale, ne contredira pas ses deux consœurs. La Tchèque a partagé une story Instagram avec une image dans laquelle les joueuses ont été transformées avec Photoshop en ouvrières du bâtiment.

Le mème partagé par Vondrousova. Image: capture d'écran instagram

Les conditions à Cancun étaient si précaires que des députés de la Professional Tennis Players Association (PTPA), le syndicat des tennismen et tenniswomen fondé par Novak Djokovic, se sont rendus sur place pour se faire une idée. Car même à côté du stade, certaines choses ne semblaient pas convenir. L'entraîneur de Sabalenka, Anton Dubrov, a déploré qu'il n'y ait que deux terrains d'entraînement en plus de celui dans l'enceinte inachevée et qu'une seule personne soit sur place pour corder les raquettes.

L'entraîneur de Sabalenka se plaint sur Instagram. Image: capture d'écran instagram

Du vent et des fautes

Malgré ces conditions défavorables, la Kazakhe Elena Rybakina et l'Américaine Jessica Pegula disputent ce dimanche soir (23h00, heure suisse) le premier match du tournoi. Il sera intéressant de voir quel rôle jouera le vent. Contrairement aux premières informations, le tournoi se déroulera en effet sur un court extérieur.

Pas un problème à première vue: les températures à Cancun se situent actuellement entre 25 et 30°C. Mais sur la côte, ça souffle. «Nous allons certainement commettre plus d'erreurs à cause du vent. Ça rendra les matchs plus équilibrés», anticipe la Polonaise Iga Swiatek.

Les huit meilleures tenniswomen de la saison affirment qu'il faut faire abstraction de tout ce qui se passe autour et se concentrer sur le jeu. Mais elles sont toutes d'accord sur ces soucis d'organisation. «J'espère que l'année prochaine, la WTA fera un meilleur travail», tance Aryna Sabalenka. Ons Jabeur surrenchérit:

«Ça ne doit plus jamais, jamais, jamais se reproduire. Vraiment jamais»

