Coup de massue pour Stan Wawrinka

Coupable de 89 erreurs directes pour 67 coups gagnants, Stan Wawrinka a accusé trop de déchets dans son tennis. Le doyen du simple messieurs avec ses 37 ans et 9 mois a, surtout, manqué de poigne dans ce fatidique dixième jeu du quatrième set. C'est un peu un problème récurrent depuis son grand retour à la compétition: solide dans le jeu, parfois dominateur, il devient nerveux et indécis au moment de conclure.

Mbappé pète des bulles de champagne à New York: et ton bilan carbone, Kyky?

Comment Akanji et City ont été volés par l'arbitre contre Manchester United

Manchester City et son défenseur suisse ont perdu le derby samedi en Premier League (2-1). Mais l'égalisation des Red Devils n'aurait pas dû être validée. On veut aussi votre avis.

Manuel Akanji et ses coéquipiers de Manchester City ont de quoi être très frustrés ce samedi soir. Déjà parce qu'ils ont perdu le derby de la ville face à leur grand rival, Manchester United (2-1), ce qui n'était plus arrivé depuis trois ans. Ensuite, parce qu'ils voient leur adversaire du jour revenir à un petit point au classement, tout en laissant une occasion en or à Arsenal, le leader, de prendre huit longueurs d'avance en cas de victoire dimanche à Tottenham. Et, cerise sur le gâteau, les Skyblues ont encaissé une égalisation extrêmement litigieuse.