Ce tennisman avait une bonne raison d'écourter la poignée de main

Jack Draper, vainqueur de Marcos Giron au 1er tour de l'Open d'Australie mardi, a rapidement pris congé de son adversaire pour un besoin pressant.

En tennis, quand une poignée de main d'après-match tourne court, c'est généralement parce qu'il y a eu de l'électricité entre les deux joueurs. Mais mardi à Melbourne, Jack Draper n'avait rien à reprocher à son adversaire Marcos Giron.

Le Britannique, vainqueur en cinq manches (6-4, 3-6, 4-6, 6-2, 6-0) de ce 1er tour de l'Open d'Australie, paraissait déjà bien pressé avant de saluer son opposant, trépignant derrière le filet. Son sprint vers la poubelle la plus proche, une fois la pogne de Giron délaissée, ne laissait plus aucun doute: Draper avait un besoin urgent. Non pas de récupérer un objet lancé par mégarde dans le récipient, mais de... vomir.

La vidéo 📺

N'allez pas imaginer une soirée trop arrosée la veille (même si on connaît quelques tennismen à qui ça pourrait arriver...) ou un abus de Fish & Chips comme causes de cet incident. Non, le jeune homme de 22 ans a tout simplement été victime de la pression inhérente à l'enjeu d'un match de Grand Chelem, comme il l'a expliqué après sa victoire dans des propos repris par le Daily Mail:

«Je pense que c'était plus un stress psychologique aujourd'hui qui était à l'origine de ma fatigue plutôt que la nature physique, car je me sentais mieux dans le cinquième set que dans le premier» Jack Draper

Une première, de la chaleur et des abdos

Oui, même si le gaucher anglais (ATP 55) a déjà une certaine expérience du circuit – il a disputé deux finales (perdues), la dernière à Adelaide la semaine passée –, un duel dans un Majeur a de quoi nouer l'estomac: la visibilité médiatique, les gains, le nombre de spectateurs ou encore le prestige sont tous plus grands que lors des tournois de catégories inférieures.

Sans compter que c'était le premier match en cinq sets dans la carrière de Jack Draper. Et les conditions à Melbourne peuvent affecter les organismes plus qu'ailleurs: faire de gros efforts pendant 3h20 en plein cagnard et à 30°C ne facilite pas les choses. La chaleur australienne fait d'ailleurs régulièrement des victimes, obligées d'abandonner en cours de match.

Après avoir vomi, Jack Draper se sentait encore mal. Image: keystone

Le Daily Mail rappelle aussi que les douleurs à l'estomac chez les tennismen et tenniswomen peuvent venir du mouvement au service, particulièrement exigeant pour les abdos avec son balancer de l'arrière vers l'avant et en extension.

Jack Draper, qui est encore resté quelques instants torse nu sur son banc à se triturer le ventre après avoir vomi, grimaçant, dispose maintenant de deux jours pour se remettre de ses émotions. Il affrontera jeudi au 2e tour l'Américain Tommy Paul (ATP 14). Qu'il gagne ou perde, on souhaite à l'Anglais une poignée de main plus sereine.