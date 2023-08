Fritz dévoile son pied gauche sur un plateau TV: «Mec, c'est quoi ça?»

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Belinda Bencic restera-t-elle à jamais une grande promesse?

A-t-elle ou non ce qu'il faut pour remporter un tournoi du Grand Chelem? Belinda Bencic elle-même est divisée sur cette question. Nouveau départ ce lundi (17 h) à l'US Open.

Quiconque a suivi le tournoi de Montréal début août a compris en moins de 24 heures pourquoi les avis sont actuellement si partagés au sujet de Belinda Bencic. La Saint-Galloise a d’abord battu Petra Kvitova, double vainqueur de Wimbledon et membre du top 10. Le lendemain, elle a perdu en deux petits sets contre la Russe Ludmilla Samsonowa, moins bien classée. Sortie en quarts de finale. Ce n'est pas un désastre, évidemment, mais ce n'est pas non plus ce que Bencic attend d'elle-même. Une fois de plus, elle a montré deux visages.