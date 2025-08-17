assez ensoleillé24°
ATP: Mats Rosenkranz disqualifié pour avoir pris une douche

Mats Rosenkranz disqualifié pour avoir pris une douche
Mats Rosenkranz a été disqualifié durant son match contre l'Italien Pietro Fellin. DeFodi Images

Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable

Classé 358e joueur mondial, Mats Rosenkranz a voulu se rafraîchir en pleine chaleur étouffante mercredi dernier. Mais à son retour sur le court, le match était déjà terminé pour lui.
17.08.2025, 11:3917.08.2025, 11:39
florian vonholdt / t-online
Scène surréaliste en huitième de finale du tournoi ATP Challenger d’Hersonissos, en Grèce: le joueur allemand Mats Rosenkranz a été disqualifié alors qu’il menait 7-5 contre l’Italien Pietro Fellin, pour avoir pris une douche durant une pause.

Le règlement interdit les douches

Sous plus de 35°C, le joueur de 26 ans avait brièvement quitté le court après avoir remporté la première manche, affirmant plus tard s’être absenté «dix secondes» pour se rafraîchir. Mais à son retour sur le terrain, le superviseur, en concertation avec l’arbitre de chaise, a déclaré le match terminé. La raison: selon le règlement de l’ATP, il est strictement interdit de se doucher durant un match.

«Je ne savais pas que c’était interdit», a expliqué Rosenkranz, démuni, sur le court. Le joueur a reconnu ignorer la règle et a insisté sur le fait que l’arbitre ne l’avait pas prévenu au préalable.

Les règles de l’ATP n’autorisent, durant un match, que des pauses toilettes ou des changements de tenue, et ce, uniquement entre les sets. Dans les formats en deux manches gagnantes, une seule pause est permise. Deux sont autorisées pour les matchs en trois manches gagnantes (Grand Chelem), la seconde seulement après le troisième set.

Le temps imparti est limité: trois minutes maximum pour une pause toilettes, cinq minutes si elle est combinée à un changement de tenue. Toute autre utilisation, comme une douche, est formellement interdite, notamment pour des raisons liées aux contrôles antidopage.

Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau

Rosenkranz n’est pas le premier à se faire avoir

Le joueur allemand n’est pas un cas isolé. En 2022 déjà, l’Américain Nicolas Moreno De Alboran avait été disqualifié pour le même motif.

Lors des Jeux olympiques de Rio, en 2016, Kei Nishikori avait lui aussi quitté le court durant son match pour la médaille de bronze (face à Rafael Nadal), ne revenant qu’après douze minutes de pause. Selon Conchita Martinez, alors capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis, Nishikori aurait profité de ce laps de temps pour prendre une douche. Mais cela n’a jamais été confirmé de manière officielle. Selon d'autres sources, il s'agirait simplement d'une pause toilettes un peu trop longue.

