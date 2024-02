Vidéo: youtube/L'Equipe

Benoît Paire s'embrouille avec un spectateur pour une raison hallucinante

Le tennisman français a eu une altercation verbale avec un homme dans le public du tournoi de Montpellier, suspecté d'être un parieur, qui le menaçait. Un fléau dans le tennis.

Benoît Paire est un habitué des frasques sur les courts, notamment des disputes avec des spectateurs. Mercredi en 8e de finale du tournoi de Montpellier, il a ajouté un moment de haute tension à sa grande collection. Mais si l'actuel 112e mondial est souvent de mauvaise foi (il a violemment insulté des spectateurs pour de prétendus bruits pendant les échanges, par exemple), on ne peut que lui donner raison sur ce coup, pour autant que ce qu'il prétend soit vrai.

Au tout début de son match face à son compatriote Harold Mayot, le natif d'Avignon – alors mené 2-0 – se retourne vers un spectateur (qui n'est pas filmé) et lâche un peu audible: «Si c'est pour me dire que t'as parié, ça ne sert à rien de me parler». Puis, furax, le tennisman se lance dans un monologue enflammé:

«Qu'est-ce que t'as toi? Quoi après le match? Qu'est-ce qu'il y a après le match? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? T'es qui?»

Paire va ensuite vers l'arbitre. «Il me menace. Il n'a pas le droit de faire ça», se plaint-il auprès de l'officiel. D'après L'Equipe, le spectateur – apparemment un parieur frustré du début de match compliqué de Benoît Paire – a été expulsé de l'enceinte.

Après la partie, qu'il a perdue 6-1 6-4, le Français est revenu sur cet incident en conférence de presse. «Il m'a dit: "Je t'attends à la fin". Quand on me dit ça... Je voyais qu'il était en train de parier et des personnes comme ça n'ont rien à faire dans un stade», s'est-il ému. Avant de pointer plus largement le fléau des parieurs agressifs dans le tennis, qui n'hésitent pas à menacer et insulter les tennis(wo)men sur les réseaux sociaux et donc désormais directement au bord des terrains:

«C'est une plaie, mais on est des joueurs professionnels et on sait que des gens parient. Quand on s'en prend à nous sur les réseaux sociaux, on essaie de faire abstraction. Mais quand c'est dans les tribunes et qu'une personne nous menace, je ne trouve pas ça terrible.» Benoît Paire, dans des propos repris par L'Equipe

Les instances du tennis (ITF, ATP et WTA) luttent depuis plusieurs années contre ce problème, au potentiel dévastateur psychologiquement pour les joueurs et les joueuses. Mais elles n'ont pas encore trouvé les solutions adéquates.