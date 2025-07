Ce tournoi de tennis se joue sur une surface insolite

Pourquoi la France et la Nati n'ont pas le même brassard

Le tournoi se félicite aujourd'hui «du haut niveau des participants et du caractère unique de la compétition, qui se déroule sur le sable d'une plage à marée basse». «Ils ont fait de cet événement unique au monde un excellent moyen de diffuser une image positive des Asturies.»

Les installations ont connu une amélioration substantielle avec le temps, comme le relate le site de la manifestation. La qualité des tribunes a été renforcée, et le nombre de places assises a été porté à environ deux mille cinq cents . Par ailleurs, un système électrique a été installé sur la plage, garantissant d’excellentes conditions d’éclairage pour les joueurs comme pour les spectateurs, ce qui permet de disputer les rencontres en nocturne dans les meilleures conditions.

Il devrait encore y avoir du beau monde, du 4 au 7 août prochain sur la plage de Luanco, une localité espagnole des Asturies. C'est sur ce site très particulier que se disputera une fois de plus un tournoi de tennis exhibition. Les joueurs évolueront donc sur du sable.

L'exhibition de Playa De Luanco revient cette année et son revêtement suscite toujours autant la curiosité.

