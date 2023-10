Roger Federer a très vite vu en Mochizuki un joueur talentueux. keystone

Qui est ce tennisman que Federer a vu venir avant tout le monde?

Le Japonais Shintaro Mochizuki s'est révélé au grand public la semaine dernière, en se hissant en demi-finale du tournoi ATP 500 de Tokyo. Il y a quatre ans, Roger Federer avait déjà repéré son immense potentiel.

Vous ne le connaissiez peut-être pas il y a encore quelques jours. Et pour cause, Mochizuki, 20 ans, n'était classé que 215e mondial à l'amorce du tournoi de Tokyo. Ce lundi, la mise à jour du classement ATP le place désormais à la 131e place, un bond énorme dû à son excellente semaine japonaise.

Pour son entrée en lice dans le tournoi, Shintaro Mochizuki s'est défait des griffes de l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (31e) en deux sets, 6-4 / 7-6 (5), s'offrant ainsi sa première victoire sur le circuit. Devant son public, il n'a pas pu retenir ses larmes.

La vraie surprise est venue au tour suivant, lorsqu'il élimina le n°10 mondial et tête de série n°1, l'Américain Taylor Fritz. Mené 0-6 après la première manche, le Japonais est parvenu à retourner son adversaire, remportant les deuxième et troisième sets 6-4 / 7-6 (2) sans vraiment savoir comment. Sa belle aventure s'est poursuivie en quart de finale, avec une nouvelle victoire contre l'Australien Alexei Popyrin (7-5 / 2-6 / 7-5), lui aussi membre du Top 50.

«C’est incroyable, je voulais juste passer un tour ici à Tokyo et là, j’ai gagné trois matchs» Shintaro Mochizuki, à l'issue de son quart de finale victorieux

Celui qui s'est fait remarquer pour ses fulgurants revers long de ligne a finalement cédé en demi-finale: une défaite 3-6 / 4-6 face à Aslan Karatsev, lui même battu en finale par un certain Ben Shelton.

Le Japonais n'a pas su trouver les clés pour atteindre la finale. Image: keystone

Adoubé par Roger Federer dès 2019

Shintaro Mochizuki n'est pas totalement inconnu dans le milieu du tennis. En 2019, il se hissait en demi-finale du tournoi de Roland Garros juniors, et remportait quelques semaines plus tard celui de Wimbledon. Comme un certain Roger Federer, vingt et un ans plus tôt.

Leandro Riedi, Carlos Alcaraz ou encore Holger Rune participaient à l'édition 2019 de Wimbledon Juniors, remportée par Mochizuki. Image: keystone

Le succès du Japonais sur le gazon britannique n'avait pas manqué d'impressionner sa majesté Roger Federer, comme le rappelle le site officiel de l'ATP. Le Suisse avait été particulièrement attentif au parcours du jeune joueur, alors âgé de 16 ans. Plus tard dans la saison, il l'avait même convié à devenir son sparring-partner, à l'occasion des ATP Finals de Londres.

«Federer est mon héros. Lors des Nitto ATP Finals, j'étais là en tant que partenaire d'entraînement et j'ai pu frapper avec lui. C'était un rêve. Il est tellement détendu lorsqu'il joue. Beaucoup de gens misent sur la puissance et les émotions, mais lui frappe les balles si facilement. Il m'a appris que si vous avez un jour une chance de jouer dans les événements les plus importants, il faut la saisir» Shintaro Mochizuki à l'ATP

Mochizuki semble avoir beaucoup appris aux côtés du Suisse, son idole, lorsqu'il eut l'occasion de le côtoyer. Pas si étonnant donc, de le voir briller aujourd'hui sur le circuit ATP.

De son côté, comme indiqué sur la page Relevant Tennis, Roger Federer l'aurait choisi pour son extraordinaire vitesse et son agilité technique. Ce deuxième point faisant de lui un joueur capable de s'adapter constamment, et d'employer sans cesse de nouvelles stratégies.

Cette année 2023 semble être celle de l'éclosion au plus haut niveau pour le natif de Kawasaki, ville comprise entre Tokyo et Yokohama. En avril, il a remporté son premier tournoi Challenger, celui de Barletta en Italie, et en juillet, il s'est extirpé pour la toute première fois des qualifications d'un tournoi du Grand Chelem, en l'occurence celui de Wimbledon. Cette folle semaine, chez lui au Japon, marque une nouvelle étape dans sa jeune carrière.