Céline Naef dispute le premier tour à Wimbledon. Image: KEYSTONE

La nouvelle merveille du tennis suisse intrigue Wimbledon

Il y a trois mois, elle jouait encore à Chiasso et à Bellinzone. Ce mercredi, Céline Naef, 18 ans tout juste, débute en Grand Chelem à Wimbledon.

Simon Häring, Wimbledon

Quand Céline Naef est revenue à Wimbledon, la semaine dernière, elle n'a pas immédiatement pensé au tournoi junior qu'elle avait disputé l'an dernier. Submergée par la beauté des lieux, elle a laissé apparaître une pointe de fierté. «Il y a quelque chose de magique avec toutes ces fleurs. Les gens ici font attention à chaque détail, tout est nickel.»

Tout porte à croire que Céline Naef est à l'aise dans ce décor. Pour son premier match dans le tableau principal d'un Grand Chelem, ce mardi 4 juillet, la jeune Suissesse tient tête Anastasia Potapoba (23 ans, WTA 22). Le match est interrompu par la pluie à 6-3 3-3 en faveur de la Russe, ce qui laisse tout ouvert.

Retour aux vestiaires. L'apprentissage de Wimbledon... Keystone

Le 25 juin dernier, la Schwytzoise fêtait son 18e anniversaire. «Pour moi, c'était une journée de travail comme une autre, mais le soir, je suis allée en ville avec ma maman et nous avons mangé des sushis», raconte-t-elle. Une semaine plus tard, elle entrait dans le tableau principal de Wimbledon, après avoir disputé les qualifications pour la deuxième fois de sa carrière en Grand Chelem. A Roland-Garros, il ne lui avait manqué qu'une seule victoire pour franchir le cap. «J'étais très nerveuse. Grâce à cette expérience, j'ai pu aborder les choses plus sereinement à Wimbledon. Je peux être méga fière de moi.»

Ce qui est surprenant, ce n'est pas que Céline Naef ait fait sa première apparition dans un tournoi du Grand Chelem ce mardi à Wimbledon, mais plutôt la rapidité avec laquelle cela s'est passé.

Naef a bondi du 904e au 165e rang mondial en l'espace de dix mois. A la fin de l'année dernière, elle était numéro 4 mondiale chez les juniors et avait décidé de passer professionnelle alors qu'elle était encore en âge de poursuivre chez les juniors. Sa progression fulgurante a été récompensée par une wild-card au récent tournoi sur gazon de Bois-le-Duc. Naef y a battu Venus Williams, 42 ans, ex-numéro 1 mondiale et quintuple vainqueur de Wimbledon. Le lendemain, elle a remporté sa première victoire contre une joueuse du top 100: Caty McNally (WTA 62).

Ce n'est pas seulement depuis ces victoires que Naef est considérée comme une petite merveille. «Nous l'avions sur nos écrans radars depuis longtemps», affirme Viktorija Golubic.

Avec sa mère et coach, Sandra Huber. Image: KEYSTONE

A l'école Hingis

Naef a tenu sa première raquette à l'âge de trois ans. Sa mère, Sandra Huber, est professeure de tennis et l'a emmenée très tôt sur les installations du Yellow Tennis Club à Bachenbülach, dans le canton de Zurich. A l'âge de six ans, Naef a rejoint l'académie de Mélanie Molitor à Wollerau. La championne olympique Belinda Bencic, elle aussi, avait développé sa technique auprès de la mère de Martina Hingis.

Il y a huit ans, cette famille de quatre personnes - Céline a un frère cadet - a déménagé à Feusisberg, dans le canton de Schwyz, afin de se rapprocher du centre d'entraînement. C'est aussi ici que la jeune fille a terminé ses études secondaires l'été dernier.

A partir de 2019, Naef s'est entraînée à Lachen sous la houlette de l'ancien entraîneur national Roy Sjögren. Depuis près de deux ans, le Centre national de Swiss Tennis à Bienne est sa base d'entraînement. Son interlocuteur est Michael Lammer, vainqueur de la Coupe Davis en 2014 avec Roger Federer et Stan Wawrinka. L'expérience de cet homme de 41 ans doit également aider Naef à gérer le buzz qu'implique le succès. Elle avoue: «Ma famille et des personnes comme Michi sont d'un grand soutien pour moi.»

Une technique très propre. Image: KEYSTONE

Heinz Günthardt, ancien entraîneur de Steffi Graf et consultant TV, conseille également Céline Naef. Mais la personne la plus importante reste sa mère et coach Sandra, qui l'accompagne sur tous les tournois.

De nombreux exemples du passé, surtout chez les femmes, montrent que le double rôle de parent et d'entraîneur recèle aussi un potentiel de conflit. Céline Naef le reconnaît: «C'est un défi.» Parfois, elles se disent entre elles: «Eh, nous parlons encore de tennis... D'un autre côté, c'est aussi un énorme avantage, car pendant que les autres ont pris congé de leur coach, tu peux encore aborder un sujet qui te fera peut-être progresser.»

Sérieuse, bosseuse

Cette phrase en dit long sur le sérieux avec lequel Céline Naef aborde ce sport, qui devient certes peu à peu son métier, mais qu'elle considère toujours comme un hobby, tant il lui procure du plaisir. En effet, Naef n'a pas seulement la réputation de ne jamais abandonner, mais aussi de se distinguer en dehors du court par son assiduité et sa discipline.

On lui demande si elle doit parfois se pincer en pensant à ce qu'elle a accompli ces dernières semaines et au fait qu'elle partage désormais les terrains d'entraînement à Wimbledon avec des joueuses comme Iga Swiatek, Arina Sabalenka ou la tenante du titre Jelena Rybakina. «C'est incroyablement beau et spécial. Je suis très reconnaissante de pouvoir jouer ici.» Et d'ajouter néanmoins: «Je l'ai mérité.»

Quelques signes d'agacement au 1er set. Keystone

Elle avait rêvé de jouer à Wimbledon lorsqu'elle était enfant et qu'elle vibrait devant la télévision pour les victoires de Roger Federer. «Que ce rêve se réalise maintenant, c'est méga-cool.» La jeune femme cite toutefois Martina Hingis comme modèle - Hingis avec laquelle elle s'est entraînée plusieurs fois par le passé. «J'aime les joueuses qui créent du jeu et ne se contentent pas de taper dans la balle», dit-elle.

Hingis est aussi un modèle à suivre parce que Céline Naef, du haut de ses 1,66 m, fait partie, elle aussi, des joueuses relativement petites. Elle doit compenser son handicap de taille par d'autres atouts. Quels sont-ils? «La condition physique, le sens du jeu, la détermination et un énorme enthousiasme quand elle joue», a énuméré l'entraîneur national Michael Lammer dans le Tages Anzeiger.

Garder cette joie quand le hobby se transforme en métier, quand la junior devient professionnelle, c'est peut-être le plus grand défi que Céline Naef doit relever. Beaucoup lui diraient: «Fais en sorte que - quelle que soit la dimension du tournoi - les lignes soient partout de la même longueur, le terrain de la même taille et le filet de la même hauteur.» A Bellinzone, où elle a joué en avril, comme à Wimbledon.