Coop prend une décision «injuste», la Migros plus conciliante

Les plus lus

Les JO 2026 ne veulent pas revivre ce fiasco de Paris

Les organisateurs des Jeux de Milan Cortina mettent tout en oeuvre pour éviter que leurs médailles ne se détériorent, contrairement à celles des JO 2024.

Les médailles des Jeux olympiques et paralympiques 2026 de Milan Cortina ne connaîtront pas les déconvenues et détériorations de certaines, remises il y a un an à Paris pour les JO 2024, ont assuré les organisateurs mercredi.