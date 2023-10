Vidéo: watson

Il imite à la perfection Federer et Wawrinka

Stelios Gkontsaris est un as des imitations de tennismen. Il le prouve encore dans cette vidéo qui cartonne actuellement sur les réseaux sociaux.

La vidéo de Stelios Gkontsaris est impressionnante de réalisme. Ce Grec établi aux Etats-Unis imite à la perfection les stars du tennis, dont Roger Federer et Stan Wawrinka. Réalisée il y a trois ans, cette vidéo a subitement refait surface sur les réseaux sociaux la semaine dernière, partagée par les comptes spécialisés et même Belinda Bencic.

Mimiques, postures, gestes: tout est très semblable, au point qu'on croirait, si on ne voyait pas le visage de Gkontsaris, avoir les joueurs sous nos yeux. Dans l'ordre, dans le one man show du Grec: Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas, Juan Martin Del Potro et Dominic Thiem.

On n'imagine pas le nombre d'heures que Stelios Gkontsaris a passé derrière sa TV pour être aussi précis dans ses imitations... (yog)