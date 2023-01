Caroline Garcia a souffert de graves troubles alimentaires ces deux dernières années. image: shutterstock

Avant de briller, Caroline Garcia a vécu un véritable enfer

La tenniswoman française a connu une année 2022 folle: elle est passée de la 76e à la 4e place mondiale. Surtout, elle a réussi à surmonter de graves troubles alimentaires liés au stress et à la solitude des pros du tennis.

Simon Häring / ch media

Elle est la tenniswoman du moment, a atteint les demi-finales de l'US Open en automne et a remporté le Masters de fin d'année à Fort Worth. Aujourd'hui âgée de 26 ans, Caroline Garcia est de retour parmi l'élite mondiale, qu'elle a atteinte pour la première fois il y a un peu plus de six ans.

A l'époque, la Française n'avait pas pu y rester longtemps. Dans L'Equipe, elle a donné un aperçu de sa vie intérieure perturbée et raconté comment elle a souffert des attentes, de la pression et de la solitude qu'implique la vie de nomade des joueurs et joueuses pros de tennis.

Une situation «incontrôlable»

Quand les résultats n'étaient pas au rendez-vous, Caroline Garcia est entrée dans un cercle vicieux et a développé un trouble alimentaire. Le stress de ne plus réussir à faire ce qu'elle voulait sur le terrain, de ne plus gagner, de souffrir physiquement lui a été fatal. «Je me sentais vide, tellement triste que j'avais besoin de me combler autrement», avoue-t-elle. Manger l'apaisait pendant quelques minutes. Mais à long terme, ce n'est évidemment pas une solution. Et Garcia le sait:

«J'avais besoin de me remplir en mangeant pour compenser la défaite et la souffrance. La défaite devenait une excuse pour tout m'autoriser. C'était incontrôlable» Caroline Garcia, dans L'Equipe

Une problématique d'autant plus forte qu'en tennis, les pros passent beaucoup de temps seuls.

En novembre au Texas, Caroline Garcia a remporté le Masters, son plus beau titre jusqu'à présent. Image: keystone

Caroline Garcia avait commencé l'année 2022 à la 76e place mondiale, en jouant souvent avec des douleurs causées par une blessure chronique au pied. Une période extrêmement difficile à gérer, comme elle le raconte:

«Il y a eu beaucoup de larmes, de nuits blanches, cette année (réd: 2022) et l'année dernière déjà. Quand ça ne va pas, tu es de plus en plus seule. Tu cogites. Tu perds beaucoup, donc tu n'as plus l'émotion de la victoire, même celle d'un premier tour, alors que tu en aurais besoin. Et tu ne dors plus.» Caroline Garcia

Le diagnostic? Boulimie. En mars, rien n'allait plus, les douleurs avaient pris le dessus. Alors Caroline Garcia a fait une pause de deux mois, durant laquelle elle s'est fait opérer et a dû réapprendre à marcher. «Je souffrais psychiquement, physiquement et je pleurais souvent», rembobine la Française.

Une pause forcée salvatrice

Mais rétrospectivement, cette pause forcée s'est révélée être un coup de chance.

«J'ai pu voir des amis que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ça fait du bien à la tête. J'ai commencé à en parler, à mes proches, à des amis, à mes parents. Tu commences à comprendre. Tu réalises que si ça t'arrive, ce n'est pas la fin du monde. (...) Avoir été sevrée de tennis pendant un certain temps m'a aidée à réaliser que j'aimais toujours ça.» Caroline Garcia

Caroline Garcia a commencé sa saison 2023 lors de la United Cup en Australie. Image: keystone

Depuis, l'actuelle 4e joueuse mondiale a appris à accepter ses erreurs et le fait qu'elle ne peut pas tout contrôler. Elle avoue être «plutôt du genre à me peser souvent, à être au gramme près», mais, désormais, elle s'autorise des petits plaisirs sans culpabiliser:

«Maintenant, si pendant deux jours, j'ai envie d'une pizza, bah je vais prendre ma pizza et ça arrêtera de m'obséder» Caroline Garcia

Et, du coup, la tenniswoman a développé une relation plus saine avec la nourriture, sans excès – dans les deux sens. «J'ai eu du mal à accepter le fait que ça n'allait pas transformer mon corps. Je m'autorise un petit dessert de temps en temps plutôt que de ne penser qu'à ça toute la semaine et de finir par complètement craquer. M'autoriser des petits plaisirs plus réguliers évite d'avoir trop souvent ce craving (réd: envie irrésistible) pour quelque chose.»

Un problème de poids et des lanceuses d'alerte

La fixation sur le corps et ses performances, l'immense pression que les sportives s'imposent d'une part elles-mêmes, mais aussi le public, les rendent particulièrement vulnérables au développement de troubles alimentaires.

Au printemps 2022, la biathlète olympique suisse Lena Häcki avait avoué sa maladie et déclaré:

«Je voudrais souligner que les troubles alimentaires sont beaucoup plus fréquents dans le sport de compétition que tout le monde ne le pense. De nombreuses athlètes – et même des sportifs – n'ont pas une relation saine avec la nourriture. J'espère que nous arriverons un jour, dans le sport, à un point où, en tant qu'entraîneur ou encadrant, la première possibilité d'améliorer les performances ne sera pas de demander aux jeunes de perdre ou de prendre du poids. Cela peut avoir des conséquences terribles.» Lena Häcki, professionnelle suisse de biathlon

Lena Häcki, lanceuse d'alerte sur les problèmes alimentaires dans le sport de haut niveau. Image: keystone

Caroline Garcia, aujourd'hui bien mieux dans sa peau qu'il y a un an, fait partie du cercle très fermé des favorites pour le titre à l'Open d'Australie, qui débute dimanche. Avec sa confession publique, elle contribuera peut-être aussi à rendre le sport de compétition et ses dérives un peu moins toxiques. Pour elle et pour beaucoup d'autres personnes concernées.

Adaptation en français: Yoann Graber