Stan Wawrinka et Novak Djokovic s'affrontent jeudi après-midi en 8e de finale du tournoi de Rome, leur 26e affrontement. image: keystone

Wawrinka-Djokovic, une des plus belles rivalités en cinq matchs fous

Stan Wawrinka et Novak Djokovic en découdront au 3e tour de Wimbledon ce vendredi soir (18h25). Ce match sera leur 27e affrontement (le Serbe mène 20 à 6). L'occasion de revenir sur les cinq duels les plus fous entre le Vaudois et le Serbe.

Plus de «Sport»

Stan Wawrinka-Novak Djokovic, c'est tout simplement l'une des plus belles rivalités dans l'histoire du tennis. Les deux hommes s'affronteront ce vendredi soir à Wimbledon pour un ticket en 8e de finale, quatorze mois après leur dernier match (victoire de Djokovic 6-2 6-2 en 8e de finale à Rome). Le Vaudois (ATP 88) fera tout pour s'offrir un nouvel exploit contre le «Djoker» (ATP 2), qui vise sur le gazon londonien un 24e titre du Grand Chelem.

Un duel qui promet, d'autant plus que les deux hommes ont livré d'incroyables batailles depuis leur premier affrontement sur le Circuit, en 2004 à Aix-la-Chapelle (victoire de Djokovic).

Avant Rome l'an passé, le dernier affrontement entre Stan Wawrinka et Novak Djokovic remontait à l'US Open 2019, avec une victoire du Suisse par abandon. image: keystone

Alors installez-vous confortablement, sortez les pop-corn et savourez ce top 5 des matchs d'anthologie entre ces deux cracks!

Stan entre dans la cour des grands

En janvier 2013, Stan, alors 17e mondial, fait une carrière tout à fait honorable, mais sans avoir réussi de perf' en Grand Chelem. Il lui manque encore ce petit truc pour réaliser des exploits dans les grands tournois face aux mastodontes du tennis. Tout va changer lors de ce 16e de finale de l'Open d'Australie.

Le Vaudois finira par le perdre, mais le déclic mental qui lui offrira plus tard trois titres en Grand Chelem a lieu dans ce match contre Novak Djokovic. Alors numéro 1 mondial et favori pour un 3e titre de suite à Melbourne, le Serbe doit aller au bout de lui-même pour s'imposer, 12-10 au 5e set, après 5h02 d'un terrible combat. Wawrinka l'a compris: il a tout pour régater avec les tout meilleurs.

Les meilleurs moments du match, en vidéo 📺 Vidéo: YouTube/Australian Open TV

Une première et un jeu de folie

Les deux hommes se retrouvent huit mois plus tard en demi-finale de l'US Open 2013. C'est la première fois que Wawrinka se hisse dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. En quart, il a sorti le tenant du titre, Andy Murray.

Contre Djokovic, le Suisse lutte dans la même catégorie. Le match est extrêmement intense. Il touche à la folie dans le quatrième jeu de la 5e manche, qui dure... 21 minutes! Wawrinka recolle à 2-2 sur sa 8e balle de jeu, après avoir sauvé cinq balles de break. Mais cette abnégation ne suffira pas. Comme à Melbourne, Stan s'incline (6-4 au 5e set) après plus de quatre heures de jeu.

Les meilleurs moments du match, en vidéo 📺 Vidéo: YouTube/SwissSport

Deux c'est assez , trois c'est trop!

Une année après leur match fou, «Stanimal» et le «Djoker» se retrouvent à Melbourne. En quart de finale, cette fois. Wawrinka réalise le plus bel exploit de sa carrière jusqu'alors: il bat enfin le Serbe, après une nouvelle partie complètement dingue en cinq sets (2-6 6-4 6-2 3-6 9-7).

Le Vaudois sort le triple tenant du titre et franchit encore un pallier mental. Il le sait très bien: c'est l'index pointé sur la tempe, convaincu de sa force psychologique et de l'importance de celle-ci, qu'il ira décrocher son 1er sacre en Grand Chelem. Après «Djoko», Stan domine Berdych en demi et Nadal en finale. Fou!

Les meilleurs moments du match, en vidéo 📺 Vidéo: YouTube/TennisWorldHD

«Le match de ma vie »

Quand Novak Djokovic bat Rafael Nadal en quart de finale de Roland-Garros 2015, on se dit que le Serbe a un boulevard pour enfin décrocher son premier titre à la Porte d'Auteuil, le seul du Grand Chelem qui lui manque à ce moment. Hé non! En finale, le «Djoker» ne rit absolument pas en face de Wawrinka et son légendaire short à carreaux. Le Vaudois est au sommet de son art et ne laisse aucune chance à son adversaire: une victoire en quatre manches 4-6 6-4 6-3 6-4.

Stan remporte son deuxième titre du Grand Chelem et déclarera après ce duel: «J'ai joué le match de ma vie». Six ans après Roger Federer, sacré en 2009, Wawrinka a fait rêver tout un pays durant la quinzaine parisienne.

Les meilleurs moments du match, en vidéo 📺 Vidéo: YouTube/Roland-Garros

Un revenant et un mur

C'était presque devenu une habitude de retrouver Stan Wawrinka en finale d'un tournoi du Grand Chelem, comme ce 11 septembre 2016 à New York. Pourtant, deux ans et demi plus tôt, avant son titre à l'Open d'Australie, très peu de gens pensaient que le Vaudois atteindrait pareils sommets. Cette fois, c'est un miracle de le retrouver face à Djokovic dans cet ultime match de l'US Open: au 3e tour, il a dû sauver une balle de match contre Daniel Evans.

Pas de quoi entamer la confiance de l'Helvète, qui réalise une nouvelle masterclass: il bat le Serbe en quatre manches (6-7 6-4 7-5 6-3), avec une impression de contrôle déconcertante, et ce malgré la perte du premier set. «Stanimal» soulève son premier trophée à Flushing Meadows après 3h55 de jeu, et 14 balles de break sur 17 sauvées. Le Vaudois s'adjuge son 3e titre du Grand Chelem (le dernier jusqu'à maintenant) avec cette stat' hallucinante: il n'a battu que trois fois un numéro 1 mondial en 21 tentatives, et ces trois succès ont tous été obtenus en finale d'un Majeur. L'homme des grands rendez-vous.