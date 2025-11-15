ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Football

La Nati est pratiquement qualifiée pour le Mondial 2026

Switzerland&#039;s Breel Embolo, left, celebrates with teammates Granit Xhaka, center, and Dan Ndoye, after scoring to 1:0, during the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Switz ...
Embolo, Xhaka et Ndoye ont marqué les trois premiers buts des Helvètes face aux Suédois ce samedi. C'est Manzambi qui a inscrit le 4e. Keystone

La Nati est pratiquement qualifiée pour le Mondial 2026

La Suisse devrait sauf tremblement de terre disputer le Mondial 2026. Victorieuse de la Suède samedi à Genève (4-1), elle doit toutefois attendre mardi pour valider sa qualification au Kosovo.
15.11.2025, 22:3915.11.2025, 22:56

Le succès du Kosovo en Slovénie (2-0) prolonge en effet le suspense dans ces qualifications pour le Mondial nord-américain. Mais avec sa différence de but largement favorable, seule une improbable défaite par six buts d'écart mardi à Pristina priverait la Suisse d'une qualification.

Sans Remo Freuler (blessé et remplacé par Michel Aebischer), la Suisse a parfaitement entamé la rencontre dans un Stade de Genève à guichets fermés (26'458 spectateurs). Elle a pris l'avantage dès la 12e minute sur un but de Breel Embolo, son 4e dans ces qualifications. L'attaquant bâlois était à la réception d'un centre à ras de terre de Dan Ndoye, qui a fait la différence sur le côté droit de l'attaque helvétique.

Le classement

Image
Image: TXT

L'ouverture du score acquise, les hommes de Murat Yakin se sont contentés de gérer leur avantage face à une Suède qui évoluait sans ses attaquants stars Alexander Isak (entré en jeu à la 63e) et Viktor Gyökeres. Et alors qu'ils n'avaient pas encaissé le moindre but lors des cinq matches précédents, ils ont craqué sur la première occasion scandinave.

Le Stade de Genève inquiète les autorités du foot suisse

Sur un centre mal renvoyé par la défense suisse, Benjamin Nygren a surpris Gregor Kobel d'une reprise de volée que le gardien aurait peut-être pu détourner avec une main un peu plus ferme (33e). Le portier du Borussia Dortmund s'est toutefois bien rattrapé devant Alexander Bernhardsson à la 45e, alors que la Suisse souffrait depuis l'égalisation suédoise.

Sans doute tenus au courant de l'évolution du score à Ljubljana, où le Kosovo menait déjà à la pause, les Helvètes sont revenus du vestiaire avec de meilleures intentions. Et ils ont su capitaliser sur une erreur suédoise pour reprendre l'avantage à l'heure de jeu. Comme à Solna lors du match aller, Granit Xhaka a pris ses responsabilités pour transformer un penalty obtenu par Breel Embolo (60e). Ce dernier avait été déséquilibré dans la surface par le gardien Viktor Johansson, à la suite d'une passe en retrait très mal dosée de Gabriel Gudmundsson.

Les Romands marquent

Dans tous les bons coups à Genève, Embolo aurait pu donner deux longueurs d'avance à la Suisse, mais il a perdu son face-à-face avec Johansson quelques instants plus tard (61e). Un échec sans conséquence, puisque son passeur décisif Dan Ndoye s'est mué en buteur pour dispenser le public genevois d'une fin de match irrespirable.

Seule la France peut encore rivaliser avec la Nati

Devenu la principale arme offensive de cette séduisante équipe de Suisse, le Vaudois a marqué le 3-1 au terme d'un mouvement vertical initié par Granit Xhaka et Ruben Vargas (75e). Et pour conclure la soirée sur une magnifique note, le Genevois Johan Manzambi a ajouté un quatrième but dans le temps additionnel.

Les joueurs de Murat Yakin auraient évidemment préféré valider leur qualification à domicile, devant le public suisse. Ils devront attendre leur déplacement au Kosovo pour composter leur billet pour l'Amérique du Nord. Mais leur participation à un sixième Mondial consécutif ne fait plus aucun doute. (fxp-fr-sda-rtp/ats)

Plus d'articles sur le sport
Grichting: «Je vis toujours avec les douleurs de mon agression en Turquie»
Grichting: «Je vis toujours avec les douleurs de mon agression en Turquie»
de Etienne Wuillemin
Qui est Laila Hasanovic, la petite amie de Jannik Sinner?
Qui est Laila Hasanovic, la petite amie de Jannik Sinner?
Le talent de ce Romand a été salué par Xherdan Shaqiri
Le talent de ce Romand a été salué par Xherdan Shaqiri
de Julien Caloz
Ces équipes sournoises étaient prêtes à tout pour gagner
Ces équipes sournoises étaient prêtes à tout pour gagner
de Yoann Graber
L'écharpe de ce club suisse a une fonction inattendue
L'écharpe de ce club suisse a une fonction inattendue
de Yoann Graber
Une prime spéciale a été créée au Masters de Turin
Une prime spéciale a été créée au Masters de Turin
de Julien Caloz
Il tire à côté du goal, mais marque
Il tire à côté du goal, mais marque
de Yoann Graber
«Les gens m'ont insulté»: il fait payer pour voir du vélo
«Les gens m'ont insulté»: il fait payer pour voir du vélo
de Romuald Cachod
On a goûté le vin valaisan de Messi: «48 balles?!»
On a goûté le vin valaisan de Messi: «48 balles?!»
de Jérémie Crausaz, Margaux Habert, Yoann Graber
Decathlon a une stratégie ciblée pour percer en Suisse
Decathlon a une stratégie ciblée pour percer en Suisse
de Julien Caloz
Ce grand pays européen vit très bien sans la VAR
Ce grand pays européen vit très bien sans la VAR
«Beaucoup fumaient des joints sur le Tour de France»
«Beaucoup fumaient des joints sur le Tour de France»
de Nicolas Mennel
Le foot anglais révolutionne ses minutes de silence
Le foot anglais révolutionne ses minutes de silence
de Yoann Graber
Les Russes se rebiffent contre le ski mondial
Les Russes se rebiffent contre le ski mondial
de Romuald Cachod
Ajoie est le club le plus important du hockey suisse
1
Ajoie est le club le plus important du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Le club de Xhaka a une astuce pour perturber ses adversaires
Le club de Xhaka a une astuce pour perturber ses adversaires
de Yoann Graber
Thoune a un sérieux handicap dans la course au titre
1
Thoune a un sérieux handicap dans la course au titre
de Julien Caloz
Il y a eu un gros couac au Stade de France
Il y a eu un gros couac au Stade de France
de Romuald Cachod
La venue de Ronaldinho en Suisse a semé le chaos
La venue de Ronaldinho en Suisse a semé le chaos
de Raphael Gutzwiller et Roman Loeffel
L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses
L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses
de François Schmid-Bechtel
On a vu Messi sauver les fesses de son club
On a vu Messi sauver les fesses de son club
de fred valet et marine brunner, miami
Cette photo cache un grand malaise
Cette photo cache un grand malaise
de Yoann Graber
Une star du Bayern Munich marque un but fou
Une star du Bayern Munich marque un but fou
de Yoann Graber
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Les fans de NBA sont fâchés
Les fans de NBA sont fâchés
de Yoann Graber
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Granit Xhaka va jouer un match spécial
Granit Xhaka va jouer un match spécial
de Timo Rizzi
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
de Romuald Cachod
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
de Klaus Zaugg
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
de Romuald Cachod
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
de Romuald Cachod
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
de François Schmid-Bechtel
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
de Yoann Graber
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
de Julien Caloz
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
2
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
de Romuald Cachod
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
1
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
de Yoann Graber
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Présentation de Sathyne Stoky durant Miss Excellence 2025
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
Une prime spéciale a été créée au Masters de Turin
Le tournoi des maîtres, organisé cette semaine à Turin, a réservé une petite surprise aux joueurs de simple et de double qui survoleront la compétition.
Les enjeux sont nombreux cette saison au Masters de Turin. Le fameux «tournoi des maîtres» a débuté dimanche dernier au Pala Alpitour de Turin avec comme principale attraction la place de numéro un mondial entre son détenteur actuel Carlos Alcaraz et Jannik Sinner (250 points séparaient les deux hommes au départ). Mais les huit meilleurs joueurs à la Race se disputeront aussi un prize money record de 13,4 millions d'euros, soit 12,4 millions de francs suisses, avec une prime spéciale pour les meilleurs des meilleurs.
L’article