Le Serbe Novak Djokovic marque encore un peu plus l'histoire de son sport. Image: keystone

Novak Djokovic égale le record de Roger Federer au bout de la nuit

Vainqueur de Lorenzo Musetti au troisième tour de Roland-Garros, l'actuel n°1 mondial a signé une 369e victoire en Grand Chelem dans la nuit de samedi à dimanche. Il égale ainsi le record détenu jusqu'ici par Roger Federer.

Plus de «Sport»

Novak Djokovic poursuit sa route à Roland-Garros. Le voici qualifié pour les huitièmes de finale après son succès dans la douleur contre l'Italien Lorenzo Musetti, un joueur qu'il domine désormais 5-1 au jeu des confrontations.

«Nole» s'est imposé en cinq sets (7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0) au bout de la nuit, car accroché par Musetti lors de longs rallyes intenses, mais pas seulement. Le match, programmé sur le central en night session, n'a débuté qu'à 22h30 au lieu de l'horaire de 20h15 initialement prévu.

La raison? Zverev et Griekspoor ont livré plus tôt dans la journée une bataille de 4h14 sur le même court. L'opposition entre Grigor Dimitrov et le surprenant Zizou Bergs, débutée la veille mais interrompue à cause de la pluie, s'est également invitée au programme du Chatrier, avant que n'entre en piste le n°1 mondial.

Cette victoire dans la difficulté, à 3h07 du matin, n'est pas anodine pour le Serbe. Il s'agit de sa 369e en simple en Grand Chelem, ce qui le porte à hauteur du record de Roger Federer.

Les deux hommes devancent désormais Rafael Nadal (314 succès), Jimmy Connors (233) et Andre Agassi (224).

Novak Djokovic a l'occasion de prendre seul les commandes de ce classement honorifique, et ce, dès lundi. Il devra pour cela vaincre en huitième de finale Francisco Cerúndolo, tombeur de Tommy Paul ce samedi.

(roc)