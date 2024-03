Monfils a-t-il manqué de respect à son adversaire?

«Il a mal aux deux chevilles alors? Et à la hanche? Et au dos? Et des crampes. Et la grippe aviaire. L’anthrax. Le SRAS. Soit il a tendance à faire un peu trop appel au médecin, soit c’est le gars le plus courageux du monde. A vous de décider»

Andy Roddick en 2008 sur Novak Djokovic