Départ à la retraite d'un tennisman pas comme les autres

Feliciano Lopez et Judy Murray, chambrés par The Sun.

Feliciano Lopez et Judy Murray, chambrés par The Sun.

Mais il y a surtout la beauté . La beauté du geste et de ce revers slicé parfait, extrêmement naturel, que tant de rivaux ont vainement copié ou tripatouillé. La beauté plastique, aussi, tous ces entraînements disputés le torse nu et lustré, dans des effluves d'ambre solaire, à destination d'un public averti. Disons-le: Feliciano Lopez a fait plus souvent la Une de Vanity Fair que celle de Marca.

Certes, Feliciano Lopez n'est pas devenu un héros, tout juste une étrangeté dans l'Espagne brutale et va-t-en-guerre de Rafael Nadal et David Ferrer. Arrivé dans le tennis «par hasard», sans «aucune illusion», il y a mené une vie honnête et remporté 7 titres en simple. Un peu trop tendre, sans doute. Un peu trop maniéré et bronzé pour ce monde de névrosés.

Toni Nadal: «Trop de gens confondent le talent et la facilité»

L'oncle et mentor de Rafael Nadal livre ses vérités dans le podcast de la Fondation Sport for Life. Extraits et adaptation d'un entretien sans concession.

«La première chose que je sais, c’est qu’il est beaucoup plus facile d’atteindre ses objectifs si on est une bonne personne. Si on a une bonne philosophie de vie et qu’on évite de s’en écarter. La deuxième chose que je sais, c’est qu’il est important de toujours connaître son objectif et d’être cohérent, conséquent, par rapport à cet objectif. Entrer dans le top 100 nécessite un certain effort. Devenir No 1 est un choix de vie: l'exigence, le travail, doivent être au niveau de l’objectif. En permanence. Et dans ce domaine, les bonnes personnes réussissent mieux.»