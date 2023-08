Roger Federer reste le «joueur» de tennis le mieux payé, selon Forbes

Sans jouer, Federer gagne presque trois fois plus que Djokovic

Forbes publie le classement des joueuses et joueurs les mieux payés au monde. Le résultat est surprenant.

Le magazine Forbes a établi le classement des 10 joueuses et joueurs les mieux payés au monde sur les 12 derniers mois. Les revenus sont calculés en millions de dollars (0,88 francs pour 1 dollar). Tout est inclus: prize-money, primes d'engagement, sponsors.

Surprise (mais en est-ce vraiment une?), Roger Federer domine le classement avec un revenu de 95 millions. C'est trois fois plus que le phénomène espagnol Carlos Alcaraz et plus du double que le GOAT présumé Novak Djokovic.

A noter la présence de la semi-retraitée Naomi Osaka, autre figure bankable, en neuvième position. Les Américaines, sur un marché très porteur, sont également bien représentées, sans corrélation évidente avec leurs performances sportives. On note autant d'hommes que de femmes dans le top 10.

Athlètes en activité:

🇷🇸 Novak Djokovic 38,4

🇪🇸 Carlos Alcaraz 31,4

🇵🇱 Iga Swiatek 22,4

🇷🇺 Daniil Medvedev 20,1

🇪🇸 Rafael Nadal 15,5

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Emma Raducanu 15,3

🇺🇸 Coco Gauff 15,2

🇩🇰 Casper Ruud 14,4

🇯🇵 Naomi Osaka 12,1

🇺🇸 Jessica Pegula 10,9

Hors-catégorie:

🇨🇭Roger Federer 95

Roger Federer obtient ce total sans même avoir joué un seul match de gala, sinon quelques balles avec Kate Middleton. Ses revenus proviennent majoritairement d'une dizaine de sponsors premium, dont aucun ne l'a abandonné ni pendant le Covid, ni après sa retraite, ni pendant ses deux saisons pratiquement blanches de 2020 et 2021.

Principaux sponsors (en dollars*):

Uniqlo 30

Rolex 9

Moët & Chandon 8

Netjets 6

Mercedes-Benz 5

Sunrise 4

Lindt 4

Wilson 2,8

Jura 2,3

Rimowa (n.c.)

Suisse Tourisme (n. c.)

On (actionnariat)

*Source: Forbes, estimations