Avec son ton excessif, le Russe soulève toutefois de vraies questions concernant l'arbitrage sur terre battue, surface qui résiste encore et toujours aux innovations, grâce à l'argument de la trace perceptible. On peut aussi se demander si les arbitres, régulièrement accompagnés d'une aide technologique dans d'autres tournois, sont toujours aussi performants que par le passé. Quoi qu'il en soit, le comportement de Medvedev est à revoir et prouve à quel point il peine à gérer ses émotions sur un court. Il n'en est pas à son premier coup de sang et ce n'est pas en agissant de la sorte que sa réputation sur le circuit s'améliorera.

Medvedev a ensuite déversé sa frustration sur l'arbitre de chaise, quand il s'est aperçu que le physio avait été appelé alors qu'il n'avait rien demandé. Le superviseur est intervenu et le Russe en a profité pour dénoncer l'incompétence des juges et arbitres.

Une erreur d'arbitrage jeudi en huitième de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo et le numéro 4 mondial a une fois de plus craqué.

Le Lausanne HC et Fribourg-Gottéron se disputent l'amour d'une région

Les deux clubs sont très actifs dans la Broye, «un endroit stratégique» de 83 000 habitants. Mais depuis plusieurs années, une équipe a pris le dessus sur l'autre.

C'est un territoire 11 fois plus grand que Lausanne et 50 fois plus vaste que la ville de Fribourg. Il porte le nom du cours d'eau qui le traverse dans sa longueur: la Broye. Plus de 83 000 habitants y vivent, et ne leur demandez pas s'ils sont plutôt Vaudois (31 communes sont référencées dans la région) ou Fribourgeois (18): ils sont Broyards avant tout.