Une grande nouveauté fait son apparition en saut à ski

La FIS a introduit un système de sanction comparable au football afin de lutter contre la fraude sur l’équipement. Il sera appliqué dès cet été et concerne le saut à ski autant que le combiné nordique.

julien caloz

La réunion du Conseil de la FIS (Fédération internationale de ski et de snowboard), le 12 juin dernier, a débouché sur plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci figure l’introduction d’un système de sanctions par cartons jaunes et rouges en cas de fraude.

«Tout athlète disqualifié pour infraction au règlement sur l’équipement recevra un carton jaune. En cas de récidive, il écopera d’un carton rouge et sera suspendu de l’épreuve suivante. La nation concernée perdra également une place de quota pour cette compétition de Coupe du monde» Communiqué de la FIS

L'instance précise que ces mesures entreront en vigueur dès la saison 2025/26, à commencer par le Grand Prix d’été (du 9 août au 26 octobre), tant pour le saut à ski que pour le combiné nordique.

Même les gants seront contrôlés

Le point de départ de ces nouvelles règles réside dans une amélioration des mesures corporelles en 3D, effectuées les week-ends de compétition. Réalisées par deux contrôleurs FIS et un médecin superviseur agréé, ces mesures seront complétées par la prise des longueurs de bras et de la pointure dès cet été.

Les combinaisons subiront également des modifications, avec des coupes et des formes plus strictement définies, afin de réduire les possibilités de manipulation. Par ailleurs, les gants feront désormais l’objet de normes précises de longueur et d’épaisseur, tout comme l’ajustement des chaussures et des cales.



Un nouveau système de contrôle sera également mis en place: deux contrôleurs fixes effectueront les vérifications après le saut, tandis qu’un troisième, situé en zone de départ, surveillera les préparatifs et le comportement des athlètes pendant les mesures.

Des sanctions seront prononcées en cas d’infractions telles que des irrégularités lors de la mesure 3D, des manipulations de puce (les puces d’identification par radiofréquence sont intégrées aux combinaisons), ou des modifications de la combinaison après son approbation technique. Ces sanctions seront appliquées conformément au règlement de la FIS sur la prévention de la manipulation des compétitions. Toute disqualification sera documentée de manière transparente et affichée à la télévision grâce au système Swiss Timing, déjà utilisé pour les résultats et les données.

Le scandale de Trondheim dans les mémoires

«Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour le saut à ski, comme chacun le sait», reconnaît le directeur de course de la FIS pour le saut à ski, Sandro Pertile, en référence au scandale de manipulation de combinaison révélé lors des Championnats du monde nordiques FIS de Trondheim 2025. Plusieurs sauteurs norvégiens avaient été disqualifiés pour du matériel non conforme.

«Durant toute cette période, l’une des priorités de la FIS a été de faire des récents problèmes liés à l’équipement un levier pour faire évoluer notre sport et ses contrôles» Sandro Pertile, directeur de course de la FIS pour le saut à ski

En plus de ces mesures immédiates, la FIS a lancé un projet de plus grande envergure visant à repenser en profondeur la régulation et le contrôle de l’équipement en saut à ski. Ce projet est piloté par Lasse Ottesen, directeur de course pour le combiné nordique, qui présentera ses premières conclusions lors des réunions d’automne à Zurich (Suisse) en septembre.

«Les mesures appliquées dès cette saison auront déjà un impact très positif, estime Ottesen. Mais nous sommes convaincus que si tous les acteurs clés de la discipline unissent leurs forces, nous pouvons élaborer des propositions intelligentes et innovantes pour faire progresser encore davantage le saut à ski.»