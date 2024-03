Vidéo: instagram

Il imite Rafael Nadal à la perfection

Cet Autrichien s'est spécialisé dans les imitations de la star espagnole du tennis. Le résultat est grandiose.

Blessé et finalement forfait à Indian Wells, Rafael Nadal prépare déjà la saison sur terre battue, sa grande spécialité. L'Espagnol espère arriver en forme au Masters 1000 de Monte-Carlo (7 au 14 avril).

En se fiant à des vidéos sur Instagram, on pourrait croire que le vainqueur de 14 Roland-Garros s'entraîne sur ocre... dans les montagnes autrichiennes. Sauf que, lorsqu'on regarde de plus près, il ne s'agit pas du «Taureau de Manacor» mais d'un imitateur particulièrement doué.

Son nom? Lukas Knapp, entraîneur de tennis autrichien. Le jeune homme a fait des imitations de Rafael Nadal sa spécialité. Des vidéos inondant sa page Instagram le prouvent. Et force est de constater que tout est très conforme: les gestes, les mimiques, les habitudes, la démarche et même la ressemblance physique. On vous laisse découvrir cela par vous-même avec les deux vidéos suivantes:

Vidéo: instagram

Vidéo: instagram

Lukas Knapp a d'ailleurs déjà eu la chance de rencontrer son idole.

image: instagram

Un petit double ensemble à Monte-Carlo le mois prochain? (yog)