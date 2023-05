Roger Federer, retraité depuis septembre, fera sa première apparition publique sur un court de tennis depuis la fin de sa carrière à Halle. Image: keystone

Roger Federer a choisi le tournoi de son retour

La légende du tennis, retraitée depuis septembre dernier, fera sa première apparition publique sur un court de tennis depuis la fin de sa carrière au tournoi de Halle.

Depuis qu'il a rangé ses raquettes il y a huit mois, Roger Federer s'est fait très discret dans le milieu du tennis. Il a préféré se montrer lors d'événements de mode (Met Gala à New York) ou dans des publicités (Switzerland Tourism, par exemple). Mais le Bâlois va faire prochainement son grand retour sur un court. Il a choisi le tournoi de Halle (17 au 25 juin) pour cette occasion, comme le fait savoir RMC Sport.

On va tout de suite couper court aux espoirs les plus fous de certains d'entre vous: non, Roger Federer n'est pas inscrit dans le tableau principal. Il sera présent sur le gazon allemand en tant qu'invité d'honneur, pour fêter les 30 ans du tournoi.

Roger Federer a été sacré dix fois à Halle, un tournoi de préparation pour Wimbledon. Image: KEYSTONE

Et le choix du Suisse est logique: il est le tennisman le plus titré à Halle, avec dix sacres (le dernier en 2019). Et il a hâte de revenir sur le lieu de ses exploits, comme il l'a fait savoir sur le site web de l'événement:

«Je me réjouis de revenir à l’un de mes tournois préférés absolus sur le circuit ATP. C’est un honneur de venir ici, et de soutenir le tournoi pour célébrer cet important anniversaire à Halle» Roger Federer

Un retour qui fait également très plaisir au directeur du tournoi, Ralf Weber:

«L'ascension de notre tournoi au niveau mondial est étroitement liée à Roger. Pendant tout ce temps, il a été un ambassadeur exceptionnel pour nous, et a produit des gros titres tout autour du globe.» Ralf Weber, directeur du tournoi de tennis de Halle

A Halle, Federer aura droit à un hommage sur le court central. Des activités pour soutenir sa fondation, la «Roger Federer Foundation», seront aussi organisées. (yog)