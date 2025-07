Lamine Yamal embauche des nains pour son anni et fait scandale

Le rappeur dominicain Chimbala a publié une vidéo sur Instagram où on le voit chanter avec Lamine Yamal, tandis que ses coéquipiers du Barça Gavi et Alejandro Balde dansent en arrière-plan. «Le meilleur joueur du monde chantant ma chanson »Abusadora«. Merci de m'avoir invité», a-t-il écrit.

«Il est inacceptable qu'au 21e siècle, on continue d'utiliser des personnes atteintes de nanisme comme divertissement lors de fêtes privées, encore plus lorsque ces faits impliquent des figures publiques comme Lamine Yamal», a justifié la présidente de l'association, Carolina Puente.

Elle a complètement craqué après la qualif de la Nati

Smilla Vallotto, milieu de terrain de l'équipe de Suisse, s'est lâchée devant la caméra de la RTS, jeudi après le nul contre la Finlande (1-1). Une scène mythique.

Il y a eu des émotions jeudi soir au Stade de Genève. Beaucoup d'émotions, même. Et l'équipe de Suisse est passée par toute la palette. Il y a d'abord eu la joie et la fierté d'entrer sur cette pelouse genevoise et de voir des tribunes pleines (26 388 spectateurs). Et puis la consternation à la 79e minute, quand la Finlande a ouvert le score sur penalty. Un but qui qualifiait virtuellement les Nordiques, au détriment des Helvètes.