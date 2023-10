«Je dirais que le circuit fonctionne presque comme un système féodal d’il y a 200 ans, avec 2% qui vivaient comme des riches et le reste qui mourait; c’est la même chose. Parce que oui, le joueur qui est en dehors du Top 100 ne peut pas vivre. Et en doubles, il faut être dans les 60. [Les grands joueurs] vous ignorent tout le temps, comme si vous n’existiez pas, à moins d’être le 80e joueur mondial. Celui qui me fait le plus mal, c’est évidemment Federer. Parce qu’avec le poids et le charisme qu’il a, s’il voulait vraiment changer les choses, elles changeraient.»

Marco Trungelliti