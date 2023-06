Iga Swiatek a une particularité avec ses chaussures à Roland-Garros. image: freshfocus/keystone

Avec On, Swiatek n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied

La numéro 1 mondiale affrontera la Tchèque Karolina Muchova en finale samedi à Paris (15h00). Convoitée par Roger Federer en personne, elle a signé avec les chaussures zurichoises On. Mais il y a un problème.

Simon Häring / paris

Si l'histoire n'est pas vraie, elle est au moins bien inventée et encore mieux racontée: une chaussure fabriquée à partir d'un tuyau d'arrosage dans un garage de Zollikon (ZH) est désormais un produit mondial, plus beau et plus confortable que tout ce qui existait auparavant.

C'est ainsi que la marque de chaussures suisse On, dont Roger Federer est devenu actionnaire en 2019, en fait le récit.

«On» veut conquérir le monde du tennis avec la Polonaise Iga Swiatek. image: Jean-Francois Badias/AP

Le prochain chapitre s'intitule «La marque de sport suisse On à la conquête du monde du tennis». Parce que chez On, seul le meilleur est assez bon: la marque suisse a signé en mars dernier, à grands renforts de moyens financiers, Iga Swiatek. La numéro 1 mondiale a remporté Roland-Garros et l'US Open en 2022. Roger Federer a personnellement fait des démarches auprès de la Polonais de 22 ans, très convoitée par les équipementiers, a raconté Swiatek en mars.

Iga Swiatek jouera à l'avenir avec une version sur mesure de la chaussure «THE ROGER Pros». Federer a contribué à la développer et l'a portée en mars 2021 à Doha, lors de son retour après une pause d'un an.

Une remplaçante de luxe, un Gringo et de la confiance

Iga Swiatek porte depuis avril des vêtements de la marque zurichoise, mais pas ses chaussures. A Paris, elle mise – comme à Stuttgart, Madrid et Rome – sur la «Gel Resolution» du concurrent japonais Asics, chez qui elle était sous contrat de 2020 à fin 2022. Selon nos informations, Asics a tout fait pour garder la Polonaise sous contrat, mais n'a pas pu rivaliser avec l'offre financièrement plus lucrative de On. Pour remplacer Swiatek, Asics a noué un partenariat avec la championne olympique Belinda Bencic.

Chez On, les chaussures restent le produit principal. Alors pourquoi Iga Swiatek ne porte-t-elle pas de chaussures de son nouvel équipementier, elle qui est désormais une figure emblématique de ce dernier?

Iga Swiatek à Roland-Garros: chaussettes On, mais chaussures de Asics. image: Freshfocus

La réponse: comme différentes sources l'ont confirmé à CH Media (auquel appartient watson) les chaussures On ne correspondent pas encore aux attentes de Swiatek. Déjà lors de la signature du contrat, la Polonaise écrivait sur les réseaux sociaux:

«Les chaussures sont d'une importance capitale pour moi en tant que joueuse de tennis. Comme le processus de développement d'une chaussure unique prend du temps, je ne jouerai avec des chaussures On que plus tard» Iga Swiatek, lors de la signature de son partenariat avec On en mars

Pour ce développement, elle serait accompagnée par Federer et l'équipe d'innovation.

La marque «On» ne répond que sommairement aux questions concrètes: elle explique que chaque nouveau produit est le résultat d'une étroite collaboration entre les athlètes et l'équipe de design. La chaussure doit être adaptée à la fois «à leur style de jeu unique (réd: aux tennis(wo)men) et à leurs besoins spécifiques pour les différentes surfaces de jeu», précise la firme zurichoise.

Une réponse étonnante. En effet, en mars, «On» met aussi sous contrat l'Américain Ben Shelton en plus de Swiatek et donne l'impression que la chaussure est déjà disponible lorsque l'entreprise écrit dans son communiqué officiel:

«La chaussure de tennis de compétition a été développée en étroite collaboration avec les deux joueurs, Roger Federer et On en Suisse, afin de répondre aux exigences du style de jeu individuel des deux stars du tennis.» Le communiqué de On

Mais alors que Shelton joue déjà avec des chaussures On depuis le début de la saison de terre battue début avril, Swiatek ne fait pas encore confiance à ce nouveau matériel.

Ben Shelton (ici à Genève) joue en chaussures On depuis début avril. image: Freshfocus/Laurent Daspres

La der' de Federer et un triomphe parisien

«On» ne se prononce pas sur la question de savoir combien de temps il faut pour adapter la chaussure déjà existante aux besoins de la Polonaise et quelles sont les difficultés rencontrées. La marque ne dit pas non plus si Swiatek s'est déjà entraînée avec la chaussure. Le processus de test est en cours, «et nous sommes impatients de présenter les nouvelles chaussures d'Iga dans un avenir proche», ajoute l'entreprise helvétique.

Pourtant, la chaussure de tennis On est tout sauf nouvelle. Roger Federer lui-même en a portée en 2021 sur trois surfaces différentes en l'espace de quelques semaines, avec des semelles adaptées à chacune d'elles: sur dur à Doha, sur terre battue à Genève et Paris, et sur gazon lors de son dernier tournoi à Wimbledon. Depuis l'automne dernier, la Canadienne Leylah Fernandez, finaliste de l'US Open en 2021, est aussi la première femme à miser sur le produit suisse.

En 2021, Federer a joué son dernier tournoi à Wimbledon en chaussures On. image: Bild: Yoan Valat/EPA

Il est donc fort possible qu'Iga Swiatek remporte son quatrième titre du Grand Chelem samedi à Paris en portant des vêtements de la marque de chaussures On, mais pas ses chaussures. Au grand dam de la marque suisse, mais pour le plus grand plaisir d'Asics, la firme japonaise continuant à jouir malgré elle de l'aura de la numéro 1 mondiale.

Adaptation en français: Yoann Graber