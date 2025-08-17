assez ensoleillé24°
Cyclisme: Elise Chabbey remporte le Tour de Romandie

The winner of The Tour de Romandie Feminin Elise Chabbey from Switzerland of team FDJ - Suez, celebrates on the podium next to Gregory Devaud, President of the Tour de Romandie Foundation during the t ...
Elise Chabbey a réalisé une démonstration ce week-end.Keystone

Elise Chabbey remporte le Tour de Romandie!

La Genevoise a remporté la 4e édition du Tour de Romandie féminin dimanche à Aigle en terminant à la 3e place de la dernière étape, gagnée par la Hongroise Blanka Vas.
17.08.2025, 13:2317.08.2025, 14:02
Victorieuse de la 2e étape samedi à La Tzoumaz, Elise Chabbey comptait 8 secondes de retard sur la maillot jaune slovène Urska Zigart au départ de cette 3e et dernière étape disputée autour d'Aigle. Un débours qu'elle a su compenser grâce à une fin de course parfaite.

Alors que le peloton venait de rattraper les dernières échappées à 13 km de l'arrivée, la coureuse de 32 ans a placé une attaque dans la montée d'Antagnes, dernière difficulté du jour. Accompagnée par l'Espagnole Paula Blasi, elle a creusé l'écart dans la descente tandis que Zigart a perdu du temps avec une sortie de route qui lui a sans doute coûté la victoire finale.

Elise Chabbey est une championne ultime

L'étape est revenue à Blanka Vas, qui a rejoint Blasi et Chabbey dans la dernière ligne droite, mais c'est bien la Suissesse qui termine en tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur Zigart et 10 sur la Néerlandaise Yara Kastelijn. La Genevoise remporte ainsi une course à étapes pour la première fois de sa carrière. (jcz/ats)

