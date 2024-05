Novak Djokovic a tapé ses premières balles au Geneva Open lundi après-midi lors d'un entraînement. Image: keystone

Novak Djokovic a reçu un accueil de rockstar au Geneva Open

Le numéro 1 mondial est arrivé au Geneva Open lundi après-midi, où il a fait son premier entraînement devant des centaines de curieux. watson y était.

La venue de Novak Djokovic, numéro 1 mondial et joueur le plus titré de l'Histoire en Grand Chelem, a fait changer le Geneva Open de dimension. On a pu s'en rendre compte lundi après-midi, quand le Serbe a fait son apparition dans le Parc des Eaux-Vives pour y taper ses premières balles.

Novak Djokovic est apparu souriant au Geneva Open lundi après-midi. image: Keystone

Vers 15h30, Djokovic est sorti des vestiaires pour emprunter une allée où des centaines de curieux se sont agglutinés de chaque côté, histoire de voir le plus près possible la superstar. Direction le court 14 quelques dizaines de mètres plus loin, où le Serbe s'est entraîné pendant une heure et demie avec l'Indien Sumit Nagal, éliminé la veille au 1er tour.

Les quelque 300 à 400 spectateurs autour du terrain grillagé ont donné à cette session une apparence complètement inhabituelle par rapport à ce que l'on voit dans les tournois en Suisse. Lors des premières minutes, le «Djoker» et son sparring-partner ont enchaîné les services et les retours.

Novak Djokovic a fait un entraînement sérieux d'une heure et demie lundi à Genève. Image: KEYSTONE

Tous les yeux étaient braqués sur le lauréat de 24 titres du Grand Chelem, très relâché tout en étant archi-concentré. Le ton est donné: Djokovic, qui s'aligne à Genève pour retrouver de la confiance juste avant Roland-Garros (il a été éliminé dès le 2e tour à Rome la semaine dernière), n'est pas là pour rigoler.

Les nombreux spectateurs autour du court 14. IMAGE: WATSON

Ambiance sereine et superstar souriante

Il passera une heure et demie à prendre ses marques et régler son jeu sur ce court 14 du Tennis Club Genève, dans une atmosphère des plus sereine. Bien que nombreux, les spectateurs ont goûté à ce moment privilégié dans un calme presque surprenant, se contentant de timides applaudissements sur les beaux points des deux joueurs. Même les supporters serbes, réputés pour leur ferveur, ont été très discrets: aucun drapeau ni chants, juste quelques rares encouragements isolés entre les échanges.

Le premier entraînement de Djokovic au Geneva Open 📺 Vidéo: watson

La session terminée, sur le coup de 17h00, «Nole» a lâché un «thank you» à Sumit Nagal, sous les applaudissements – un peu plus nourris cette fois – des nombreux fans, dont la plupart sont restés jusqu'au bout. Le numéro 1 mondial a lancé sa casquette par-dessus le grillage pour un jeune spectateur et, là-encore, les badauds ont fait preuve de retenue en ne se battant pas pour récupérer le précieux objet, au contraire de ce que l'on voit parfois ailleurs.

Ne restait plus à Novak Djokovic qu'à parcourir l'allée dans le sens retour jusqu'aux vestiaires. Comme une heure et demie plus tôt, des dizaines de curieux ont accompagné chacun de ses déplacements, smartphone ou stylo en main dans l'espoir d'obtenir un selfie avec la star ou un autographe. Le Serbe s'est plié au jeu avec le sourire, avant de disparaître dans le club house du Parc des Eaux-Vives.

La foule qui entoure Novak Djokovic à la sortie de son entraînement, lundi à Genève. image: watson

Il fera son entrée en lice dans le tournoi mercredi soir en 8e de finale, où il affrontera le vainqueur du duel entre Andy Murray et Yannick Hanfmann.