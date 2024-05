La numéro 1 mondiale fait la morale au public de Roland-Garros

«Je suis désolée d'amener ce sujet. J'ai beaucoup de respect pour vous et je sais qu'à la base, si nous jouons, c'est pour vous, parce que c'est du divertissement. (...) Mais des fois, sous la pression, quand vous criez quelque chose durant l'échange ou juste avant le retour, c'est très difficile de rester concentré. C'est sérieux pour nous. On passe notre vie entière à essayer de devenir meilleur (...) et il y a beaucoup d'argent à gagner ici. Perdre quelques points peut changer beaucoup de choses. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez nous encourager entre les échanges mais pas pendant, ce serait vraiment génial.»

Iga Swiatek