Athlétisme: les futurs tests génétiques font débat

PARIS, FRANCE - AUGUST 6: Nikki Hiltz of Team USA competes during the Women&#039;s 1500m on day eleven of the Olympic Games Paris 2024 at Stade de France on August 06, 2024 in Paris, France. (Photo by ...
Nikki Hiltz se soumettra au test mais «n'aime pas le précédent que cela crée». Image: Anadolu

«Pente glissante»: les futurs tests génétiques en athlétisme font débat

L'athlète transgenre et non-binaire Nikki Hiltz a critiqué début août l'imposition par la fédération internationale d'athlétisme de tests génétiques pour les concurrentes aux Mondiaux de septembre.
09.08.2025, 12:1009.08.2025, 12:10
Plus de «Sport»

Nikki Hiltz, de nationalité américaine, a été assigné femme à la naissance mais a révélé son identité transgenre et non-binaire en 2021, et utilise des pronoms neutres.

«Les tests de sexe sont une pente glissante», a déclaré Hiltz après avoir décroché son billet pour les Championnats du monde à Tokyo, grâce à sa victoire sur le 1500 m féminin début août, lors des sélections américaines à Eugene (Oregon).

Un seul test dans sa vie

World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme, a adopté un nouveau règlement imposant un test génétique aux concurrents souhaitant s'aligner dans la catégorie femmes, dès les Mondiaux. Ce test, effectué par prélèvement buccal ou analyse sanguine, est «à passer une seule fois dans la vie» et «permet de déterminer de façon fiable le sexe biologique», selon la Fédération.

«Evidemment, je vais le faire. Je ne vais pas protester ou quoi que ce soit. Je n'aime simplement pas le précédent que cela crée»
Nikki Hiltz

Hiltz dit craindre des techniques plus invasives au sein d'autres fédérations. L'athlète a appelé à plutôt consacrer «ce temps, cette énergie et cet argent» aux problèmes d'«entraîneurs violents» ou aux «allégations de dopage».

Le test de World Athletics permettra de détecter le gène SRY, un gène du chromosome Y responsable du développement des caractéristiques masculines.

  • Si le test est négatif pour le chromosome Y, l'athlète est autorisé à concourir dans la catégorie féminine lors des compétitions comptant pour le classement mondial.
  • S'il est positif, l'athlète ne peut concourir dans la catégorie féminine que lors de compétitions ne comptant pas pour le classement mondial, ou dans une autre catégorie que féminine.

Le monde de l'athlétisme envisage depuis longtemps d'introduire des critères d'éligibilité pour les épreuves féminines, alors que des questions se posent sur les avantages biologiques des athlètes transgenres ou qui présentent des variations du développement sexuel.

Les femmes transgenres qui ont connu la puberté masculine sont actuellement interdites par World Athletics de participer aux épreuves féminines. La fédération exige également que les athlètes féminines dont le corps produit des niveaux élevés de testostérone prennent des médicaments pour les réduire afin d'être éligibles.

(afp)

