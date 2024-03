Vidéo: twitter

Des stars du tennis piègent les spectateurs

Des vedettes des circuits ATP et WTA se sont déguisées en membres du staff au tournoi d'Indian Wells. Et de nombreux spectateurs ne les ont pas reconnues. Scènes cocasses.

Les joueurs de tennis ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils peuvent être de vrais chenapans sur un court. Ce que l'on savait moins, c'est qu'ils le sont aussi parfois hors du terrain. La preuve? Une vidéo tournée lors du tournoi d'Indian Wells cette année.

Le casting: Andrey Rublev, Maria Sakkari, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Ons Jabeur et Holger Rune. Tous se muent en staff de l'événement californien, pendant des journées de matchs, histoire de piéger les spectateurs. Rublev joue par exemple le rôle d'un agent de sécurité à l'entrée, Medvedev celui de caissier dans le magasin de souvenirs et Sakkari vend des pop-corn. Il est frappant de constater à quel point les visiteurs ne reconnaissent pas ces joueurs et joueuses, qui sont pourtant de véritables stars du tennis (et, en plus, ne portent pas de déguisements sophistiqués).

Un client du magasin veut par exemple une photo avec Daniil Medvedev (ex-numéro 1 mondial et vainqueur de l'US Open) parce qu'il trouve que ce dernier... ressemble à un membre de sa famille. Il y a aussi cette scène hilarante où une femme lance à Rublev (actuel 5e joueur mondial), l'agent de sécurité:

«Vous savez à qui vous ressemblez? A Jannik Sinner!»

On vous laisse déguster cette petite pépite.👇

On se souvient aussi de ce staff – un vrai, cette fois – au tournoi de Paris-Bercy 2017 qui avait, dans un premier temps, refusé l'accès aux vestiaires à un certain Rafael Nadal, ne reconnaissant pas l'Espagnol (qui avait oublié son accréditation).

On espère quand même que ce vigile parisien et les spectateurs d'Indian Wells sont davantage physionomistes avec leurs proches ou collègues! (yog)