Iga Swiatek suit les traces de Martina Hingis. keystone

Cette star du tennis mondial talonne Martina Hingis

La Polonaise Iga Swiatek marque de son emprunte le tennis féminin depuis plusieurs mois maintenant. Ses performances la place régulièrement à hauteur de la Saint-Galloise.

L'actuelle n°2 mondiale est présente au Masters de fin de saison, où les choses se présentent plutôt bien pour elle. Après deux victoires faciles contre Marketa Vondrousova et Coco Gauff, Swiatek s'est une nouvelle fois imposée dans la nuit de vendredi à samedi, sans forcer son talent, cette fois face à la Tunisienne Ons Jabeur (6-1, 6-2). Une victoire qui lui ouvre grand les portes des demi-finales, où elle retrouvera Aryna Sabalenka (dimanche, 00h15).

La joueuse totalise désormais 66 succès sur le circuit WTA en 2023, soit à l'heure actuelle, un de moins que l'an passé. Ses performances ont néamoins fait d'elle la troisième tenniswoman seulement au cours des 30 des dernières années à avoir enchaîné plus de 65 victoires en une saison, deux années consécutives. Avant elle, Jelena Jankovic avait réussi pareil exploit en 2007/2008, même chose pour Martina Hingis lors des saisons 1999 et 2000.

Celle qui a remporté la Hopman Cup en compagnie de Roger Federer au début du siècle était parvenue à gagner 70 matchs en simple en '99, puis neuf de plus l'année suivante.

Déjà sur les traces d'Hingis en 2022

Swiatek ne battra pas cette année le nombre de succès sur une saison de Martina Hingis, elle n'en aura pas la possibilité. En revanche, elle s'est déjà approchée de la Saint-Galloise, et ce, avec une autre performance.

En 2022, la Polonaise était parvenue à enchaîner 37 victoires consécutives, ce qu'aucune joueuse n'avait fait depuis la série identique d'une certaine Martina Hingis, c'était en 1997. Quand enfin, la défaite de Swiatek était survenue, la Suissesse s'était montrée relativement satisfaite.

«Je peux l’avouer, je n’ai pas été fâchée qu’elle ne batte pas ce record» Martina Hingis, au sujet de la série d'Iga Swiatek

A l'époque, Rick Macci, ancien entraîneur des soeurs Williams, d'Andy Roddick, de Jennifer Capriati et de Maria Sharapova, s'était même permis la comparaison entre ces deux championnes: «elle (réd: Swiatek) est brutale sur le terrain, elle me rappelle Hingis, la façon dont elle fouette les angles».

L'impressionnante série de Martina Hingis s'était achevée en finale de Roland-Garros 1997. Une défaite en deux manches, contre la Croate Iva Majoli. Image: keystone.

Pas si loin d'un autre record

Cette année, Iga Swiatek n'a pas passé le stade des huitièmes de finale à l'US Open. Sa défaite contre Jelena Ostapenko lui a même fait perdre sa première place au classement mondial, qu'elle détenait depuis 75 semaines.

Il ne lui aura manqué que quelques jours pour intégrer le Top 10 du classement du plus grand nombre de semaines consécutives à la première place de la WTA, et détrôner ainsi le 10e rang de Martina Hingis, avec 80 semaines au compteur. Une performance que la finaliste de la Fed Cup 1998 avait réalisé dès sa première venue en haut du classement, comme Iga Swiatek justement. Seule Steffi Graf a fait plus long que ces deux femmes pour ses débuts en tant que n°1 mondiale.

Iga Swiatek était dépassée lors de son dernier huitième de finale à l'US Open. Image: keystone

Avec 16 tournois gagnés, Swiatek reste encore loin des 43 remportés par Martina Hingis. Il ne lui manque toutefois qu'un seul tournoi du Grand Chelem pour égaler les cinq décrochés par la Saint-Galloise. Et si elle vient à gagner cette année les WTA Finals, ce qui serait une première, elle ne serait plus qu'à une unité des deux Masters que totalise Hingis. Affaire à suivre!