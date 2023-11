La n°1 mondiale Aryna Sabalenka n'est pas tendre avec la WTA. Image: keystone

Le Masters de tennis féminin tourne au ridicule

Plusieurs polémiques ont éclaté à Cancún, où se déroulent cette année les WTA Finals. Les joueuses sont passablement énervées.

Plus de «Sport»

Les organisateurs de tournois se font chahuter cette semaine. A Paris, la programmation des hommes est vivement critiquée. Jannik Sinner a même refusé de jouer à cause du peu de temps de repos qui lui a été accordé entre deux matchs - une décision saluée par Casper Ruud et l'Association des joueurs de tennis professionnels. Et c'est aussi la grogne chez les spectateurs, qui paient les night session hors de prix et poireautent près de trois heures avant d'accéder aux tribunes.

De l'autre côté du globe, ça ne va pas mieux pour la tennis féminin, qui organise son Masters de fin de saison à Cancún, au Mexique. Un lieu sélectionné à la toute dernière minute, après que les portes de la Chine, l'Arabie saoudite et la République tchèque se sont toutes refermées.

Si le cadre est approprié pour les vacances, il ne l'est pas forcément pour le tennis. Les WTA Finals n'avaient pas encore commencé, que déjà, les joueuses étaient en colère. Elles n'ont pas pu s'entrainer sur le central comme elles le souhaitaient, le stade monté pour l'occasion étant encore en construction. Elles n'ont aussi eux accès qu'à deux courts d'entraînement jusqu'à samedi - pas énorme quand on sait que les joueuses de doubles sont également présentes sur place. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres couacs se sont enchaînés depuis le début de la compétition.

Le court pose question

Les joueuses ne semblent pas satisfaites de la qualité de la surface. Après son premier match, facilement remporté 6-0 6-1 contre Maria Sakkari, la n°1 mondiale Aryna Sabalenka n'a pas mâché ses mots en conférence de presse:

«Ce n'est pas le niveau d'organisation que l'on attend pour un tournoi comme celui-ci. Honnêtement, je ne me sens pas en confiance sur ce court, le rebond de la balle n'est pas du tout régulier»

Marketa Vondrousova, qui dispute son premier Masters, a également fait part de sa déception après sa défaite face à la Polonaise Iga Swiatek: «Honnêtement, le court est mauvais. Ça rebondit dans tous les sens, j'ai l'impression que c'est presque, je ne sais pas, comme une mauvaise terre battue ou un mauvais gazon (...) Je ne pense pas que ce court soit très bon pour les WTA Finals». Pour étayer son sentiment, la joueuse a d'ailleurs partagé une vidéo dans laquelle on aperçoit un faux-rebond. Son adversaire, la n°2 mondiale Iga Swiatek a évoqué un certain inconfort, en rappelant toutefois que les conditions sont les mêmes pour toutes les joueuses.

Elena Rybakina, connue pour avoir remporté Wimbledon en 2022, a elle déclaré: « Je ne veux pas vraiment discuter du terrain, même si, bien sûr, il n’est pas très bon… Tout a été fait à la dernière minute, et il n’y a pas eu suffisamment de temps pour apporter des corrections».

La WTA s'est néanmoins défendue, rappelant que son court respecte «des critères de performance stricts».

Un match sans spectateur et des sièges vides

L'événement n'attire pas les foules. Une image a d'ailleurs fait réagir: celle d'un match de doubles sans le moindre spectateur. Certes, de telles rencontres sont toujours moins plébiscitées par les fans, et la reprogrammation en début de journée à la dernière minute n'a certainement pas arrangé la situation. Ce Debrowski/Routliffe vs Siegemund/Zvonareva, revanche de la finale du dernier US Open, méritait néanmoins plus de considération.

L'image parle d'elle-même, et après les nombreuses tribunes vides l'an passé à Fort Worth au Texas, et toutes les critiques depuis le début de ce Masters, la WTA ne peut plus se permettre ce genre de petites fausses notes.

En simple aussi, on ne peut pas dire que l'affluence batte des records. Lors de son match contre Coco Gauff, Iga Swiatek l'a bien remarqué. En interview d'après match, elle a déclaré:

«J'espère que pour les prochains matchs, nous pourrons remplir le stade, car il y a beaucoup de sièges vides. Les gars, venez voir nos matchs. Nous nous donnons à 100% à chaque rencontre»

Puis, en conférence de presse, elle n'a pas manqué de fustiger la WTA: «C'est une situation assez bizarre. Nous avons des réunions avec eux et nous leur expliquons parfois ce qu'il faut faire». Avant d'ajouter: «De toute évidence, ils ont décidé tardivement que nous allions jouer ici. Il est certain que le marketing devrait être meilleur. C'est dommage que le stade ne soit pas plein, on n'a pas l'impression d'assister à une fête du tennis pendant toute la semaine.»

Le match entre Sakkari et Pegula était lui aussi loin d'être joué à guichets fermés. Image: keystone

Celle qui dit sentir que ce Masters n'est pas une réussite n'a pas vraiment tort. Après tout, ce devrait être le cinquième évènement le plus important de l'année, après les quatre tournois du Grand Chelem. Au vu de l'organisation, on en est très loin.