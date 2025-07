Drame en gymnastique

Un jeune Italien a été plongé dans le coma après avoir lourdement chuté aux anneaux. Un accident rarissime dans ce sport.

Lorenzo Bonicelli va mieux. Le gymnaste italien est toujours aux soins intensifs, mais il a été sorti du coma dans lequel il a été plongé mercredi, après son terrible accident dans l'exercice des anneaux.

Le Lombard de 23 ans participait aux Universiades d'été de 2025 dans la ville d'Essen lorsque le drame s'est produit. Il a subi une mauvaise chute à une hauteur de 3m alors qu’il effectuait sa troisième rotation sur les anneaux. Tombé sur le cou, il est resté immobile au sol avant d'être rapidement pris en charge par les secours puis opéré le soir même: sa colonne vertébrale a été stabilisée grâce à des plaques et des vis posés à la cinquième vertèbre.

Bonicelli, médaillé d’or par équipes aux Championnats du monde juniors de 2019, est un grand espoir de la gymnastique. Getty Images Europe

Plongé dans le coma, Lorenzo Bonicelli en a été réveillé avant d'être transféré aux soins intensifs, où il se trouvait toujours dans un état stable ce dimanche.

Sa chute a bouleversé la délégation italienne de gymnastique artistique présente aux Universiades. Celle-ci s'est retirée de la compétition dès jeudi.

Ce drame est rarissime aux anneaux. Les blessures les plus courantes sont dues à la répétition des gestes. Elles touchent souvent la zone des épaules mais peuvent aussi provoquer des tendinites chroniques aux biceps et aux poignets. En cas de mauvaise réception, les dégâts peuvent toutefois être importants dans cette discipline qui mêle force, agilité et vitesse à une hauteur de 2,75m au moins (c'est la distance qui sépare les anneaux du tapis).

Les anneaux ont été popularisés dans les années 90 par Yuri Chechi, une immense star de la discipline en Italie. Image: Corbis Sport

A la sortie de leur démonstration, lorsque les athlètes se lancent dans les airs pour une ultime figure, ils atteignent une hauteur de 3m25; c'est 20 cm de plus que la hauteur règlementaire d'un panier de basket.

Pour obtenir la meilleure note, les stars de la discipline doivent réaliser plusieurs mouvements qui nécessitent beaucoup de maîtrise. Dans son édition de dimanche, La Gazzetta dello Sport évoque la «pression extrême» à laquelle les gymnastes sont soumis pour réaliser des figures leur permettant d'engranger des points.

Cette pression a été évoquée depuis l'accident subi par Lorenzo Bonicelli mais le quotidien rose rappelle fort justement que «tout ceci passe en second plan vu la condition dramatique dans laquelle se trouve le jeune gymnaste». L'évolution de son état de santé dans les prochains jours sera décisive pour la suite.