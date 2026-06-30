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Tennis: Wawrinka battu par Berrettini à Wimbledon

Stan Wawrinka of Switzerland bids farewell to the spectators after losing his first round match against Matteo Berrettini of Italy at the Wimbledon All England Lawn Tennis Championships AELTC in Londo ...
Stan Wawrinka a fait ses adieux à Wimbledon, mardi soir. Image: KEYSTONE

Wawrinka éliminé d'entrée à Wimbledon

Le Vaudois s'est battu comme un lion, mais il a fini par rendre les armes mardi face à Matteo Berrettini au 1er tour du Grand Chelem londonien. Après quatre manches et autant de tie-breaks.
30.06.2026, 23:2201.07.2026, 06:22

Stan Wawrinka a fait ses adieux à Wimbledon. Pour sa dernière apparition sur le gazon londonien, le Vaudois de 41 ans a été battu au 1er tour par l'Italien Matteo Berrettini (ATP 51), 6-7 (7/9) 7-6 (18/16) 7-6 (9/7) 7-6 (7/5).

Et c'est donc une sortie avec les honneurs! Quatre tie-breaks pour plus de 4h15 de jeu, Stan Wawrinka a tout donné, comme à son habitude. Pas question de sortir par autre chose que la grande porte à Church Road pour le droitier de St-Barthélemy (ATP 109), même s'il n'avait plus battu de membre du top 100 depuis le 1er tour à Montpellier en février.

Stan Wawrinka of Switzerland, left, congratulates Matteo Berrettini of Italy who defeated him in their first round match at the Wimbledon All England Lawn Tennis Championships AELTC in London, on Tues ...
Wawrinka a subi une défaite cruelle contre Berrettini. Image: KEYSTONE

Et le triple vainqueur en Grand Chelem a offert une magnifique résistance au public du court no 1. Car celui qu'il affrontait n'est pas un novice sur gazon: Berrettini avait en effet disputé la finale à Wimbledon en 2021, battu par Novak Djokovic. Le colosse au corps de cristal a ensuite connu pas mal de pépins physiques, c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne pointe qu'au 51e rang du classement ATP.

Après avoir conclu la première manche sur sa quatrième occasion, Stan Wawrinka a manqué le coche dans un deuxième tie-break totalement fou. Berrettini l'a finalement remporté 18/16 sur sa sixième balle de set. Wawrinka a, lui, manqué six balles de deux manches à zéro...

Cruel mais pas illogique

Et le Vaudois n'a pas non plus su saisir sa chance dans le troisième jeu décisif: il a bénéficié de deux balles de set, à 6/5 sur son service puis à 7/6, en vain. Berrettini n'a en revanche eu besoin que d'une occasion pour virer en tête.

Pour la soirée d'adieu du Vaudois

Wawrinka et Federer ont fait exploser la billetterie

Dans le quatrième set, «Stan The Man» y est allé au courage. En s'accrochant, il a pu s'offrir un quatrième tie-break. Mais pas de balle de set cette fois-ci, puisque l'Italien a rapidement mené 6/3 et a finalement pu l'emporter sur sa première balle de match. Un peu cruel, mais pas complètement illogique. (ats/yog)

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