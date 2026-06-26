Wawrinka et Federer font exploser la billetterie

Les places pour les adieux de Stan Wawrinka à Genève, mises en vente depuis vendredi matin sur Ticketcorner, s'arrachent. Il n'en reste plus beaucoup.

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L'annonce a réjoui tous les fans romands de tennis: Stan Wawrinka a annoncé ce vendredi matin qu'il tirera sa révérence le 19 décembre à Genève. Le Vaudois de 41 ans participera à une exhibition qui réunira également Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils.

On en parle ici: Wawrinka annonce une «dernière soirée» avec Federer à Genève

Ce plateau exceptionnel se réunira pour l'occasion à Palexpo. Les billets pour l'évènement ont été mis en vente ce vendredi matin (ils sont disponibles ici) et ils sont en train de partir comme des petits pains.

Tous les billets de la 4e catégorie (77,80 francs la place) ont déjà été vendus et il ne reste plus que quelques place dans la 3e catégorie (132,90 l'unité). Ensuite, il faudra payer plus cher (dès 192,90) pour avoir la chance d'assister à l'évènement, retransmis en direct sur RTS2, mais surtout se dépêcher: le nombre de sièges disponibles s'amenuise.

La situation à 13h45

Pour rappel, Roger Federer, qui s'est fait rare sur les courts, a accepté l'invitation de l'homme au côté duquel il s'est paré d'or en double aux JO de Pékin 2008 et a conquis la Coupe Davis en 2014. Le public pourra voir à l'oeuvre un autre ancien no 1 mondial, l'Ecossais Andy Murray, ainsi qu'un autre futur retraité, le Français Gaël Monfils, «pote» de longue date de Stan Wawrinka.

Les quatre anciens rivaux et amis en découdront dans des simples et des doubles, au cours d'un spectacle qui sera rythmé par de la musique et des images. Les bénéfices de cette soirée, baptisée «One last backhand» (un dernier revers), seront reversés à la Fondation Leman Hope et à la Roger Federer Foundation, précise Blick qui est l'un des partenaires médias de la manifestation.



(jcz avec ats)