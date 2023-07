Le tirage d'oreille, l'une des disciplines des Jeux olympiques esquimaux. Image: imago sportfotodienst

Les Jeux olympiques des Esquimaux sont vraiment bizarres

Les World Eskimo-Indian Olympics ont eu lieu du 12 au 15 juillet à Fairbanks, dans l'État américain de l'Alaska. Et les épreuves ont de quoi surprendre!

Habileté, force, agilité, ténacité, endurance, courage. Toutes ces qualités sont indispensables pour vivre dans l'Arctique, depuis toujours. Pas étonnant donc de les retrouver au cœur des jeux pratiqués aux Olympiades esquimaudes et indiennes.

L'origine de celles-ci remonte à plusieurs siècles, quand les capitaines de baleiniers sélectionnaient leur équipage. Les jeunes hommes devaient prouver leur force, leurs réflexes, un bon équilibre et une grande résistance à la douleur. Seuls les meilleurs parvenaient à monter à bord des baleiniers.

Ces épreuves se sont institutionnalisées sportivement quand les World Eskimo-Indian Olympics (Jeux olympiques mondiaux eskimo-indiens) ont été créés en 1961. Voici sept épreuves au programme👇

Tirage d'oreilles

Image: imago stock&people

Oui, c'est certainement autant douloureux que ça en a l'air. Deux participants attachés l'un à l'autre par un élastique font une sorte de tir à la corde avec... leurs oreilles, histoire de savoir qui peut supporter le plus de douleur. Le duel se déroule au meilleur des trois manches, avec un changement d'oreille après chaque passage.

Saut de phoque

Image: imago stock&people

Le concept? Savoir quelle distance on est capable de parcourir si on ne peut toucher le sol qu'avec les orteils et les poings. En avançant dans cette position – peu confortable, autant le dire – de pompes, il s'agit de tester la force et, là encore, la résistance à la douleur.

Le terme «Esquimau» Les autochtones organisateurs ont eux-mêmes choisi le nom de leurs compétitions. Selon l'Alaska Native Language Center , une majorité des personnes concernées accepte l'utilisation du mot générique «Esquimau». L'alternative «Inuit», souvent proposée et supposée politiquement correcte, a le défaut de ne pas désigner ainsi tous les peuples autochtones de la région polaire du Nord.

Lutte pour le bâton

Image: imago sportfotodienst

Il s'agit d'une simulation d'un acte de chasse: sortir du trou dans la glace un phoque qui résiste. Les deux participants saisissent le bâton et tentent de s'en emparer en l'arrachant à l'autre.

Trampoline sur peau animale

Image: imago stock&people

A l'aide d'une couverture en peau de phoque ou de morse, 40 à 50 personnes lancent l'athlète en l'air (la hauteur peut atteindre dix mètres). Les juges évaluent l'équilibre, la hauteur et le style du participant. Le vainqueur est désigné sur la base de ces trois critères.

Tronc d'arbre graissé

Image: imago stock&people

Un test ultime pour l'équilibre. Un tronc d'arbre graissé permet de simuler la traversée d'une rivière sur du bois mouillé et glissant. Le gagnant est celui qui parvient à aller le plus loin avant de tomber.

Double coup de pied

Image: imago stock&people

Selon les organisateurs, il s'agit de la discipline reine des Olympiades esquimaudes. Le but de ce jeu: donner un coup de pied – avec les deux jambes jointes – dans une cible (une boule) suspendue et atterrir sur les deux pieds. Autrefois, ce type de coup de pied était utilisé comme moyen de communication. Lorsqu'une baleine était capturée, un messager se précipitait vers le village et si celui-ci était en vue, il signalait sa présence avec ce geste. Le message: «Baleine capturée, venez immédiatement nous aider!»

Préparation du saumon

Image: imago stock&people

Sans doute l'épreuve à laquelle beaucoup d'entre vous aimeraient participer (on vous connaît, petits gourmands!): la préparation du saumon. Ici, on teste la rapidité et la précision. Objectif? Le poisson doit être découpé proprement pour pouvoir être séché.

Alors, après tout ça, vous êtes motivés à vous entraîner dur pour participer à la prochaine édition? En tout cas, en comparaison aux athlètes esquimaux, vous ne pourrez plus vous plaindre quand votre coach vous imposera quelques petits exercices pour affûter votre condition physique!

