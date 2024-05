L'Espagnol Kilian Jornet Burgada, ici à l'arrivée de Sierre-Zinal, présentera dans quelques jours Into The (Un)Known. Image: KEYSTONE

La star du trail Kilian Jornet revient avec un nouveau film

Après Déjame Vivir ou encore Path to Everest, Kilian Jornet Burgada sort un nouveau film: Into The (Un)Known. Une œuvre qui retrace le défi ahurissant qu'il s'est lancé l'an passé dans les Pyrénées.

Les films qui mettent en scène l'Espagnol Kilian Jornet sont connus de tous les pratiquants de sports outdoor. En 2012, sortait A Fine Line, un documentaire au son de Zikali, dans lequel Jornet ouvrait de nouveaux itinéraires dans les Alpes, en trail et ski de randonnée.

Le film marquait le début de «Summits of My Life», un projet hors compétition, poussant Jornet à dompter les sommets dont il rêvait lorsqu'il était enfant. La suite des aventures de l'Espagnol était racontée deux ans plus tard, en 2014, dans Déjame Vivir.

Un documentaire où l'on pouvait apercevoir Kilian Jornet réaliser l'ascension du Cervin en courant, et donc en un temps record.

Après un documentaire dédié à sa double ascension de l'Everest en 2018, sans oxygène et à quelques jours d'intervalle, le traileur est la vedette d'un nouveau film: Into The (Un)Known. Il retrace l'une de ses dernières aventures - celle dans laquelle il s'est élancé en octobre dernier, lorsqu'il est revenu chez lui dans les Pyrénées.

Jornet a traversé la chaîne, reliant tous les principaux sommets de 3 000 mètres, le tout en seulement 8 jours. Il a fait face - selon ses termes - «au défi le plus difficile de sa carrière», aussi bien physiquement que mentalement. Il faut dire que le parcours de 485 kilomètres cumulait 43'000 mètres de dénivelé positif.

Mais surtout, Kilian Jornet a redécouvert les chemins qu'il arpentait étant enfant, constatant le retrait inexorable des glaciers.

L'affiche du documentaire. image:

L'athlète a enchaîné 177 sommets de 3 000 mètres, dont 40 le même jour. Il a parfois couru 39 heures d'affilée, et a donc dû gérer la fatigue accumulée au fil des jours. Son aventure a débuté au Pic de Frondella, dans la communauté autonome de Huesca, et s'est achevée au Pique d'Estats, le sommet de la Catalogne.

L'avant-première de Into The (Un)Known aura lieu à Bilbao le 26 mai, quelques heures après Zegama-Aizkorri - la première course de l'Espagnol cette saison. Une autre diffusion est prévue à Paris le lendemain, avant espérons-le, des dates prochaines en Suisse romande, ou une sortie rapide sur les plateformes de streaming.

(roc)