Cette femme est la première à finir le trail le plus dur du monde

Jasmine Paris, une Ecossaise de 40 ans, est devenue la première féminine à terminer la Barkley, connue pour être l'un des trails les plus redoutables.

Plus de «Sport»

Elle fascine autant qu'elle effraie. Elle, c'est la Barkley. Une course insensée, que peu de coureurs parviennent à dompter. Depuis sa création en 1986, seuls vingt traileurs ont ainsi été capables de la terminer.

La distance de 160 kilomètres ainsi que le dénivelé de près de 20'000 mètres, soit le double de l'UTMB, rendent l'épreuve difficile. Mais cela n'explique qu'en partie pourquoi si peu de personnes parviennent à s'en sortir. D'autres éléments entrent en ligne de compte, notamment le nombre de participants. Une quarantaine chaque année. Gary Cantrell, l'inventeur de cette course folle, préserve ainsi son jouet. On y court comme aux débuts de l'ultra-trail, aux antipodes des «événements commerciaux».

La Barkley Marathons impose également une barrière horaire de 60 heures difficile à tenir. Alors même que les traileurs ne savent pas réellement à quel instant la course est censée partir. Cantrell le décide lorsqu'il en a envie, entre midi et minuit, en allumant une cigarette qu'il savoure. Mais surtout, l'épreuve s'apparente à une immense course d'orientation. Le parcours n'est pas balisé. Il n'est dévoilé que quelques minutes avant le départ. Là, les concurrents ne disposent que d'une feuille et d'un crayon pour tenter de le recopier. Evoluer dans la forêt de Frozen Head, Tennessee, n'a rien d'une mission agréable. Les repères sont inexistants, surtout dans la longue nuit du mois de mars, qui meurtrit les corps en raison du froid.

Et lorsque les coureurs parviennent enfin à s'accommoder des lieux, l'organisateur les oblige à parcourir les boucles restantes (il y en a cinq sur l'ensemble de la course) dans le sens inverse. Histoire de déboussoler davantage ceux qui n'ont pas encore abandonné.

«On ne vient pas à la Barkley pour la facilité», martelle Gary Cantrell - connu dans le milieu de la course à pied sous le nom de Lazarus Lake - à chaque édition. Cet homme atypique, ancien coureur longue distance, a créé ce trail en s'inspirant de l'évasion de James Earl Ray, l'assassin présumé de Martin Luther King, de la prison voisine de Brushy Mountain. Ce dernier n'avait couru que 19 kilomètres en 55 heures avant d'être repris. Soit rien pour Cantrell, qui lorsqu'il était jeune, aurait pu s'enfuir bien plus loin grâce à ses capacités athlétiques et à son excellente connaissance du terrain.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce barbu effrayant n'éprouve aucun plaisir à voir souffrir les gens. Il cherche simplement à rendre «la situation plus stressante mentalement pour les coureurs». Il apprécie surtout «les histoires que peuvent lui conter les participants». C'est pour cela qu'il sélectionne les heureux élus sur lettre de motivation parmi des milliers de demandes. Qu'il leur réclame une plaque d'immatriculation en provenance de leur pays, en plus du tarif d'inscription, qui n'est que de 1,60 $, soit un cent du kilomètre. Et c'est sans doute aussi pour cela qu'il dissémine des livres aux quatre coins de la forêt, en guise de check-point.

Lazarus Lake et sa fameuse cigarette ⬇️

Nul doute que l'inventeur de la Barkley a dû apprécier l'histoire de Jasmine Paris. La Britannique est devenue la semaine dernière la première femme à terminer cette mythique épreuve. Un exploit retentissant, salué dans le milieu de la course à pied et du trail. L'athlète de 40 ans est parvenue à boucler sa course en 59'58"21, à moins de deux minutes de la barrière horaire. Autant dire que la disqualification était proche.

D'autant qu'avec Gary Cantrell, dit Lazarus Lake, pas de passe-droit. L'homme n'est pas du genre à repêcher un coureur. Demandez à Gary Robbins, éliminé pour six secondes en 2017.

Mais revenons à Jasmine Paris. Cette spécialiste des courses extrêmes n'en était pas à sa première tentative. Présente au départ de la Barkley en 2022 et 2023, elle avait atteint l'an passé la quatrième boucle, ce qu'aucune femme n'avait réalisé depuis 2001. Elle avait ensuite abandonné, mais ne lui parlez pas d'échec pour autant. Si cette femme, mère de famille, scientifique et vétérinaire, se sentait en mesure de réaliser un tel exploit en fin de semaine dernière, c'est grâce à l'expérience acquise au cours des précédentes éditions.

Jasmine Paris, finisheuse cette année au même titre que quatre autres concurrents, aura longtemps joué avec les nerfs de ses suiveurs. Elle était la première des athlètes encore en lice à entamer la cinquième et dernière boucle de course. Jared Campbell, vainqueur en 2014 et 2016, l'a en effet attendu pour lui permettre de choisir sa direction, les traileurs évoluant dans des sens opposés lors du dernier tour.

Les heures passant, plus personne ne l'attendait. Jusqu'à ce qu'elle finisse par toucher la mythique barrière jaune, matérialisant la ligne d'arrivée, jeudi à 22h17 heure suisse. Jasmine Paris, première de l'Ultra Tour Monte Rosa à Grächen (VS) en 2021, est apparue exténuée, à bout de force. Ses derniers kilomètres ressemblaient à des sprints en montée pour ne plus perdre la moindre seconde, «alors que son corps lui criait d'arrêter». A l'arrivée, ses jambes éraflées témoignaient de la dureté de la Barkley, course durant laquelle les concurrents tracent eux même leur chemin.