Une initiative qui a plus à Vinicius Junior, comme il l'a fait savoir sur Twitter: «Une action de solidarité qui me touche. Mais je veux surtout inspirer et apporter plus de lumière à notre combat».

«Que manque-t-il pour criminaliser ces personnes? Et punir les clubs sportivement? Pourquoi les sponsors ne facturent-ils pas la Liga? Les télévisions ne se donnent-elles pas la peine de diffuser cette barbarie tous les week-ends? Le problème est très grave et les communications ne fonctionnent plus. (...) Ce n'est pas du football, c'est inhumain.»

«Chaque match à l'extérieur est une mauvaise surprise. Et elles étaient nombreuses cette saison. Souhaits de mort, poupée pendue, nombreux cris criminels... Tout est enregistré. Mais le discours tombe toujours sur des "cas isolés", "un fan". Non, ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des épisodes continus répartis dans plusieurs villes d'Espagne (et même dans une émission de télévision).»

Selon un sondage, Wawrinka est le joueur le plus sous-coté de l'histoire

Un site spécialisé sollicite ses internautes pour désigner le joueur de tennis qui, sur l'ensemble de sa carrière, aurait mérité une meilleure considération. Et les vainqueurs sont...

La question est posée par «The Tennis Letter», un repaire de puristes sur les réseaux sociaux: «In your opinion, who is the most underrated tennis player of all-time?» Ce que l'on peut traduire par: selon vous, quel est le joueur le plus sous-coté de tous les temps?