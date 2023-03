Ce gardien de hockey saisit sa gourde et...craque complètement

Vidéo

Ce gardien de hockey saisit sa gourde et craque

Kasimir Kaskisuo a pété les plombs lors de la défaite de son équipe (Leksands). Il a visé la mauvaise personne avec sa gourde.

On préfère voir Kasimir Kaskisuo dans une cage de hockey plutôt qu'en face de nous lors d'une bataille de boules de neige. Parce que le Finlandais est diablement précis quand il s'agit d'envoyer des projectiles sur les gens.

La semaine dernière, c'est l'arbitre du match de première division suédoise entre Leksands et HV71 qui a pu s'en rendre compte. Furieux d'avoir encaissé le but décisif en prolongation (2-3) et victime, selon lui, d'une injustice arbitrale, le gardien de Leksands a pris sa gourde posée sur son but et l'a balancée violemment sur l'un des officiels. Bingo! La gourde a touché le haut du dos de l'arbitre, qui n'a pas bronché.

Impassible sur le moment, l'homme zébré ne l'a pas été au moment du rapport de match. Kasimir Kaskisuo a écopé d'une pénalité de match, d'une amende d'environ 2000 francs suisses et de cinq matchs de suspension (dont les deux premiers des play-offs).

Le Finlandais s'est excusé après coup, mais ça n'atténuera pas sa sanction. La prochaine fois, pour éviter tout problème, il ferait mieux d'aller boire directement au robinet!