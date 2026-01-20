Vidéo: twitter

«Non, j'y crois pas»: ce saut a failli très mal se terminer

L'Autrichien Matej Svancer a eu un réflexe impressionnant pour éviter de se blesser lourdement, le week-end dernier dans les Grisons.

Une scène étrange et qui aurait pu être dramatique s'est déroulée samedi, en finale de slopestyle lors d'une étape de Coupe du monde à Laax (Grisons). En piste pour son deuxième run, Matej Svancer a eu le malheur de perdre un de ses skis alors qu'il venait de se projeter dans les airs.

Etonnamment calme alors que la situation semblait très critique, il a terminé sa figure avant d'atterrir face à la piste et sur un pied, mais sans le moindre dommage. «Non, j'y crois pas», a réagi en direct la commentatrice d'Eurosport, alors que son collègue était tout aussi incrédule: «Non, mais qu'est-ce que c'est que ça?!»

La scène en vidéo

Aussitôt après avoir atterri, Svancer a fêté son saut comme une victoire, levant les deux bras au ciel. Matej Svancer a finalement terminé 2e (84,08 points) de cette étape grisonne, juste derrière le Norvégien Ruud Birk (85,03) mais devant le Canadien Evan McEachran (82,70).

Meilleur Suisse, Andri Ragettli a fini à la 7e place de cette compétition avec 78,53 points, tandis que ses compatriotes Nils Rhyner et Kim Gubser ont terminé respectivement au 12e et 13e rang.

Le saut spectaculaire de Matej Svancer, vainqueur du classement Freeski Park & Pipe l'an dernier, a été très commenté sur les réseaux sociaux. «Ces skieurs sont de véritables artistes. Bravo», a ainsi réagi un internaute, alors qu'un autre a rendu hommage au «genou en béton» du skieur acrobatique de 21 ans.

(jcz)