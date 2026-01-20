en partie ensoleillé-4°
DE | FR
burger
Sport
Grisons

Slopestyle: Matej Svancer a perdu un ski en plein vol

Vidéo: twitter

«Non, j'y crois pas»: ce saut a failli très mal se terminer

L'Autrichien Matej Svancer a eu un réflexe impressionnant pour éviter de se blesser lourdement, le week-end dernier dans les Grisons.
20.01.2026, 09:3120.01.2026, 09:31

Une scène étrange et qui aurait pu être dramatique s'est déroulée samedi, en finale de slopestyle lors d'une étape de Coupe du monde à Laax (Grisons). En piste pour son deuxième run, Matej Svancer a eu le malheur de perdre un de ses skis alors qu'il venait de se projeter dans les airs.

Etonnamment calme alors que la situation semblait très critique, il a terminé sa figure avant d'atterrir face à la piste et sur un pied, mais sans le moindre dommage. «Non, j'y crois pas», a réagi en direct la commentatrice d'Eurosport, alors que son collègue était tout aussi incrédule: «Non, mais qu'est-ce que c'est que ça?!»

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Aussitôt après avoir atterri, Svancer a fêté son saut comme une victoire, levant les deux bras au ciel. Matej Svancer a finalement terminé 2e (84,08 points) de cette étape grisonne, juste derrière le Norvégien Ruud Birk (85,03) mais devant le Canadien Evan McEachran (82,70).

Meilleur Suisse, Andri Ragettli a fini à la 7e place de cette compétition avec 78,53 points, tandis que ses compatriotes Nils Rhyner et Kim Gubser ont terminé respectivement au 12e et 13e rang.

Le saut spectaculaire de Matej Svancer, vainqueur du classement Freeski Park & Pipe l'an dernier, a été très commenté sur les réseaux sociaux. «Ces skieurs sont de véritables artistes. Bravo», a ainsi réagi un internaute, alors qu'un autre a rendu hommage au «genou en béton» du skieur acrobatique de 21 ans.

(jcz)

Plus d'articles sur le sport
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
de Klaus Zaugg
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
de Robin Walz
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
de Ralf Meile
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
de Jakob Weber
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
de François Schmid-Bechtel
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
A Kiev, le système D face à l’hiver polaire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
Il est possible que la Suisse organise à nouveau les Championnats du monde de ski alpin en 2035, à peine huit ans après ceux de Crans-Montana. Cerise sur le gâteau: les épreuves de vitesse pourraient se dérouler sur la légendaire piste du Lauberhorn.
Affluences record et audiences de rêve: citer Wengen et Adelboden parmi les plus grands rendez-vous hivernaux récurrents de Suisse ne relève en rien de l’exagération. Dès lors, il peut paraître surprenant que ces deux monuments du ski alpin n’occupent aucune place dans les projets olympiques helvétiques pour 2038.
L’article