Voici comment réagit Neymar quand il perd un million d'euros

Le joueur-star du PSG et de l'équipe du Brésil a eu une réaction très surprenante après avoir perdu une grosse somme d'argent. Mais tout ça ne serait qu'un coup marketing, qui frise l'indécence.

Neymar, en convalescence jusqu'à la fin de la saison après s'être déchiré des ligaments à la cheville, sait apparemment comment occuper ses journées. Spoiler: il ne passe pas 24 heures sur 24 à travailler sa condition physique au fitness.

Non, l'attaquant-star du PSG s'octroie quelques moments de loisirs, comme mardi, où il a passé une heure à jouer sur d'un casino en ligne. Le Brésilien a même filmé sa partie, qu'il a diffusée sur sa chaîne Twitch. Et elle s'est très mal terminée: alors qu'il avait engagé une somme d'un million d'euros, il a tout perdu à la fin! Comprenant que son compte était vide, il a alors eu une réaction des plus surprenantes.

D'abord, des cris puis des larmes de crocodile. C'est simple: la scène ressemble à s'y méprendre aux roulades auxquelles le numéro 10 parisien nous a habitués quand il est victime d'un tacle appuyé. A la différence que, cette fois, son attitude change radicalement d'une seconde à l'autre. Les pleurs et les grimaces font place aux rires. Le Brésilien mime même un air de flûte quand une version déformée de la mythique chanson de Titanic est diffusée en arrière-fond.

Les mauvaises langues y verront la confirmation que Neymar est un très bon comédien. D'autant plus que cette vidéo est une mise en scène, selon le média brésilien en ligne ge.globo.com. L'agent du joueur a avoué qu'il s'agissait d'une opération marketing du casino en ligne sur lequel il jouait, qui est également l'un de ses sponsors. Du coup, Neymar n'a pas perdu le moindre centime.

Mais au-delà du jeu d'acteur, cette vidéo pose une fois de plus la question du rapport des footballeurs à l'argent. On peut se demander comment ses fans brésiliens recevront la blague de la vedette auriverde sachant que près de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté dans un pays qui se remet péniblement de la crise sanitaire.