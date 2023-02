Neymar encore blessé: son corps est cassé de partout

Premier match du Brésil à Coupe du monde, contre la Serbie: Neymar est touché à la cheville droite dans un contact. Il rate les deux matchs de poule restant (Suisse et Cameroun) et revient en huitième de finale contre la Corée du Sud.

La star brésilienne reçoit un coup dans les côtes contre Montpellier. Diagnostique: une lésion chondro-costale. «Si c’est un choc direct, c’est-à-dire que la côte a été un peu secouée, et que l’articulation entre la côte et le cartilage a été froissée, ça prend huit jours environ pour revenir à l’état normal» , expliquait un médecin sur RMC Sport. Pour Neymar, l'absence sera finalement un poil plus longue.

L'artiste a dû sortir à la 51e minute, en larmes, et ratera très probablement le Classique – et choc au sommet – dimanche à Marseille. Il pourrait aussi faire manquer le match retour de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern.

S'il y a bien un poste qui n'est actuellement pas menacé au Paris Saint-Germain, c'est celui du médecin. Comme très souvent, Christophe Baudot aura pour mission de remettre Neymar le plus rapidement possible sur pied: le Brésilien a été victime d'une entorse à la cheville droite dimanche contre Lille (4-3).

