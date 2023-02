Vidéo: twitter

Voici le sport de balle le plus violent du monde

La 823ème édition de l'Atherstone Ball Game, un jeu du Moyen Âge, a eu lieu mardi en Angleterre. Et autant dire que c'est un sport de contact... Attention, les images peuvent heurter certaines sensibilités.

Vous trouvez le rugby ou le hockey sur glace violents? Alors n'allez surtout pas à Atherstone, en Angleterre.

C'est là Image: Google Maps

Cette bourgade de 9000 habitants du Warwickshire accueille chaque année, à l'occasion de Mardi gras, l'Atherstone Ball Game. Un sport décrit par beaucoup comme le jeu le plus violent du monde.

Son concept? Le vainqueur est la personne qui tient dans ses mains le gros ballon de cuir au coup de sifflet final, après deux heures de lutte. C'est du chacun pour soi et les règles sont très simples. En fait, il n'y en a que deux:

Le ballon ne doit pas quitter la grande rue Il est interdit de tuer

Tout le reste est autorisé. Alors on vous laisse imaginer... Oui, c'est un véritable carnage! Les images de l'édition 2023 (la 823ème), qui a eu lieu mardi après-midi et réuni des centaines de participants, ont choqué le monde entier.

Le ballon de l'édition 2023, en honneur du roi Charles III image: bbc

Sur l'une des nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit la fin de la partie, quand un groupe de joueurs a réussi à cacher le ballon dans l'encadrement d'une porte de magasin (ils sont tous fermés et barricadés pour l'événement, et on comprend leurs propriétaires!).

Devant la devanture, dans la rue noire de monde, les coups de poing et de pied s'enchaînent entre les jeunes hommes qui veulent protéger le ballon et ceux qui cherchent à le chiper. Certains d'entre eux escaladent même le bâtiment pour attaquer depuis le haut, en arrachant un bout d'enseigne. Chaque assaut est accompagné des cris de la foule, d'où sortent caméras et smartphones pour immortaliser ces grands moments de poésie.

La police félicite les joueurs

Malgré les violents coups et les gros bobos, la police n'a procédé à aucune arrestation. Au contraire, elle a même écrit sur Facebook que la journée a été un succès et félicité la population de s'être rassemblée autour de cet événement.

Si les forces de l'ordre sont beaucoup plus permissives ce jour-là, c'est parce que l'Atherstone Ball Game est une véritable tradition, dans un pays qui affectionne particulièrement le respect des coutumes. Chaque Mardi gras, c'est jour de fête dans cette petite ville du Warwickshire. Les enfants ont même le droit de quitter l'école plus tôt, spécialement pour l'occasion. Le jeu, issu du football médiéval, est une commémoration d'une partie disputée en 1199 entre des locaux et des rivaux d'un autre comté.

Du coup, on comprend mieux d'où vient l'amour des footballeurs britanniques pour le fameux kick and rush...