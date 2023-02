Freddie Toomer (en bleu) est devenu une (éphémère) célébrité mondiale avec un geste fou.

Vidéo

Ce gardien est monté sur un corner et a réussi un geste fou

La scène se déroule à Hong Kong, très loin de nous. Mais le geste du gardien anglais Freddie Toomer vaut totalement le détour.

Un but marqué par un gardien est toujours un moment fort puisque extrêmement rare. Mais un but comme celui-ci est carrément jubilatoire.

Nous sommes à la 96e minute du match entre le Hong Kong FC et les Resources Capital (THE affiche). Hong Kong est mené 1-0 et obtient un corner dans les dernières secondes du temps additionnel. Comme tous les gardiens du monde en pareille situation, Freddie Toomer vient filer un coup de main à ses coéquipiers dans la surface de réparation adverse. Il monte, bouge, joue des coudes. C'est là qu'il égalise d'un invraisemblable retourné dans les 5 mètres.

Le but Vidéo: watson

Qui est Freddie Toomer?

Sur Transfermarkt, sa valeur est estimée à 125 000 euros. De son vrai nom Frederick Charles Toomer, cet Anglais de 30 ans est né à Southampton, où il est devenu gardien professionnel dans plusieurs clubs de quartier et de campagne. Il a rejoint Hong Kong en 2017 où il totalise 67 apparitions. Depuis ce week-end, il est une célébrité mondiale. Son but cartonne sur les réseaux sociaux.