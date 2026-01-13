Roger Federer, Gianni Infantino et Alisha Lehmann figurent dans cette liste. image: watson

Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse

Ce classement peut vous surprendre: il ne comporte pas seulement des stars.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Dans le sport, le pouvoir ne se mesure pas seulement en médailles ou en popularité. Il appartient surtout à celles et ceux qui décident, distribuent, influencent, bloquent ou font avancer les choses.

Ce classement ne juge pas la cote de popularité, mais l’impact réel. Voici notre top 10 des personnalités les plus influentes du sport suisse.👇

Gianni Infantino

Président de la Fifa

Gianni Infantino remet à Donald Trump le Prix de la paix de la Fifa. image: epa

Jamais un dirigeant sportif suisse n’a mis en scène son importance mondiale avec autant d’emphase. A côté de lui, son prédécesseur Sepp Blatter ferait presque figure de modèle de modestie et de droiture. Les apparitions de Gianni Infantino frôlent parfois le ridicule, et les cyniques diraient que plus le paon fait la roue, plus son arrière-train attire l’attention. Mais lorsqu’on est reçu par Donald Trump, accueilli au Vatican par le pape et membre du CIO, on détient forcément pouvoir et influence à l’échelle mondiale.

D’autant plus en 2026, année de Coupe du monde aux Etats-Unis. Et force est de constater que son talent pour l’autopromotion rapporte: les affaires de la Fifa n’ont jamais été aussi florissantes. Qu’il ait encore une influence directe sur le sport suisse importe peu. S’il le souhaite, Infantino peut peser. A moins qu’il ne redoute le plus grand défi de l’histoire du football: décrocher un permis de construire pour un stade de football à Zurich, siège de la Fifa.

Alisha Lehmann

Attaquante de la Nati et influenceuse

Alisha Lehmann est très demandée par les fans. image: Alessandro Della Valle

Sur le plan purement sportif, elle ne figurerait même pas dans le top 500 des personnalités les plus influentes du sport suisse. Mais en tant qu’influenceuse, elle rassemble des dizaines de millions d’abonnés sur Instagram et TikTok. Elle n’a plus besoin des médias traditionnels et gagne davantage grâce aux réseaux sociaux qu’avec le football. Alisha Lehmann incarne à elle seule le sport-business d’aujourd’hui, de demain, et peut-être d’après-demain.

Elle partage du contenu sur son mode de vie, ses entraînements, la mode ou son quotidien, et parle ouvertement de sa bisexualité. Son influence est largement positive: personne ne motive autant de jeunes filles à jouer au football. Mais on peut imaginer le séisme si elle appelait, via ses plateformes, au limogeage du sélectionneur Rafel Navarro, à la démission de Murat Yakin ou du ministre des Sports Martin Pfister, ou si elle affirmait que la sciure nuit à la fertilité des lutteurs suisses.

Urs Lehmann

CEO de la Fédération internationale de ski (FIS)

Il ne craint pas les conflits: Urs Lehmann (devant) travaille désormais avec celui qui était autrefois son ennemi juré, le président de la FIS Johan Eliasch (en arrière). image: Jean-Christophe Bott

Champion du monde de descente en 1993, Urs Lehmann est l’un des dirigeants sportifs suisses les plus combatifs et les plus efficaces de l’Histoire. Il ne fuit ni les conflits ni les décisions impopulaires, toujours au nom de la cause. Entre 2008 et 2025, il a mené Swiss Ski vers l’or: durant sa présidence, les athlètes suisses ont décroché 18 titres mondiaux et 11 médailles d’or olympiques.

Son ascension à la présidence de la FIS a échoué, mais il occupe désormais une fonction encore plus puissante: premier CEO de la fédération mondiale, un poste créé spécialement pour lui. Il n’hésite pas à s’opposer au monde politique. Le ski est un bien culturel helvétique, et Urs Lehmann en est le porte-voix le plus influent. Il pèsera lourd dans l’attribution des grands événements et dans la répartition des droits TV et des revenus publicitaires.

Urs Wietlisbach

Entrepreneur et coprésident de l’Aide sportive suisse

Urs Wietlisbach, l'éminence grise des projets olympiques suisses. image: Elizabeth Desintaputri

Le magazine Forbes estime la fortune du cofondateur du fonds d’investissement Partners Group à 3,2 milliards de dollars. Si la Suisse veut avoir une chance d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver 2038, ce sera probablement grâce à son influence et à son réseau.

Urs Wietlisbach ne se prive pas non plus d’intervenir dans les choix de personnel de ce projet du siècle. Il est l’éminence grise de tous les plans olympiques helvétiques. En tant que coprésident de l’Aide sportive, il orchestre aussi la distribution des fonds aux athlètes.

Murat Yakin

Sélectionneur de l’équipe nationale de football

Murat Yakin lors du tirage au sort pour la Coupe du monde 2026. image: freshfocus

En concluant une paix durable avec son leader Granit Xhaka, il mériterait presque un Nobel du football. Depuis, la Nati carbure. Et quoi qu’on en pense, c’est bien Murat Yakin – et non Xhaka – qui a le dernier mot sur les questions sportives.

En année de Coupe du monde, le sélectionneur bénéficie d’une visibilité énorme. Ses convocations, tout comme ses louanges ou ses critiques publiques, peuvent influencer directement des carrières.

Roger Federer

Légende du tennis à la retraite

Roger Federer préfère aider directement la relève plutôt que de se lancer dans la politique sportive suisse. image: freshfocus

Il est le Suisse le plus célèbre de la planète et rares sont les portes qu’il ne peut pas ouvrir. Copropriétaire de la marque de sport On, partenaire officiel de Swiss Olympic, il équipe les délégations olympiques suisses et soutient des athlètes.

De quoi en faire le numéro un incontesté de ce classement? Pas vraiment. Par choix, Roger Federer agit avec retenue et se garde bien d’intervenir dans la politique sportive nationale.

Ruth Metzler

Présidente de Swiss Olympic

Ruth Metzler, ancienne conseillère fédérale, est passionnée de sport. image: keystone

Swiss Olympic est une organisation faîtière fédéraliste, donc hétérogène. Les fédérations sportives tiennent à leur autonomie, ce qui limite l’influence directe de la présidente sur chaque discipline.

Mais l’ancienne conseillère fédérale occupe un poste clé entre sport et politique. Les fonds publics qui transitent par Swiss Olympic sont considérables et souvent vitaux pour les petites fédérations.

Michael Hartweg

Entrepreneur et investisseur dans le biathlon

«Monsieur Biathlon», Michael Hartweg, et d'autres hommes d'affaires suisses sont prêts à éponger l'éventuelle dette des Jeux olympiques 2038 en Suisse. image: keystone

Après la vente de la fintech Leonteq, il a bouclé son parcours entrepreneurial. Initiateur et principal investisseur de l’arène de biathlon de Lenzerheide, il a rendu possible l’organisation des Championnats du monde de biathlon en Suisse en février 2025.

Dès janvier, il intégrera l’équipe de projet olympique pour représenter les investisseurs privés. Il fait partie du cercle restreint des «capitaines d’industrie» prêts à garantir un éventuel déficit pour les Jeux de 2038.

Tatjana Haenni

Directrice générale du RB Leipzig

Après le football féminin, Tatjana Haenni veut désormais conquérir celui des hommes. image: David Inderlied

Internationale suisse à 23 reprises, elle est la première femme à diriger un club de Bundesliga. En Allemagne, son influence est évidente. En Suisse aussi, même si elle agit surtout en coulisses. Après Gianni Infantino, elle est la Suissesse la plus influente du football.

Elle a travaillé pour l’UEFA, passé 18 ans à la Fifa et dirigé sportivement la ligue professionnelle féminine aux Etats-Unis. Sans elle, l’Euro féminin n’aurait probablement pas été attribué à la Suisse. Personne n’a autant de poids dans les coulisses du football féminin helvétique. Après avoir conquis ce terrain, elle s’impose désormais aussi dans le football masculin.

Christoph Seiler

Président de Swiss Athletics

Christoph Seiler est un grand artisan du succès de l'athlétisme suisse. Image: KEYSTONE

Ancien coureur de fond et directeur financier des Chemins de fer de la Jungfrau, Christoph Seiler fuit les projecteurs. Homme d’action, il a repris la présidence de la fédération d'athlétisme en 2015 et joue un rôle central dans l’organisation, le développement, la relève et le financement de l’athlétisme suisse.

Sous sa direction, la discipline a acquis pour la première fois une reconnaissance mondiale. Il a été l’artisan de l’élection de Ruth Metzler à la tête de Swiss Olympic et l’un des moteurs du projet visant à organiser les European Championships 2030 en Suisse.

Adaptation en français: Yoann Graber