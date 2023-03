Vidéo: twitter

Cette tenniswoman va au bout d'elle-même pour marquer un point

La Britannique Emma Raducanu a dû s'employer pour marquer un point à Beatriz Haddad Maia en 16e de finale à Indian Wells. La faute à une défense stratosphérique de la Brésilienne.

Emma Raducanu a vécu ce que beaucoup de joueurs et joueuses du dimanche craignent sans doute le plus: tomber sur un adversaire qui ramène toutes les balles, en bombant leur trajectoire et sans leur donner de poids. Dans le jargon, on appelle ça «des cloches». Et ça a vraiment de quoi pourrir la vie au joueur qui attaque. Ce n'est pas rare de voir celui-ci commettre la faute après plusieurs tentatives infructueuses de conclure le point. Et vous pouvez imaginer la frustration qui accompagne cet échec!

Mais Emma Raducanu n'a pas connu ce goût amer, parce qu'elle a fini par marquer le point face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. Mais c'est peu dire que la Britannique a dû transpirer pour y arriver: elle a eu besoin de six frappes surpuissantes (dont cinq smashs) à la suite. Niveau abdos et épaules, ça a dû pas mal siffler! Finalement, c'est sur un dernier smash croisé que la lauréate de l'US Open 2021 a pu finir le travail.

Et c'était à un moment crucial: ce point a donné à Raducanu une balle de break à 2-2 dans le troisième set décisif. Finalement, elle ne l'a pas convertie, a perdu le jeu mais a fini par remporter cette ultime manche et, donc, le match (6-1 2-6 6-4). En 8e de finale, la Britannique affrontera la numéro 1 mondiale Iga Swiatek.