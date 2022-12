Image: keystone / waston

Le site internet de Yann Sommer est devenu un... site porno

Mais où sont donc passées les recettes de boulettes de fruits secs aux pistaches de Yann Sommer? Le contenu du blog culinaire du gardien de la Nati n'a, aujourd'hui, plus rien à voir...

Quand il n'est pas en train de protéger ses buts, Yann Sommer aime cuisiner. Le gardien de la Nati aime tellement passer du temps derrière les fourneaux qu'il a tenu, il y a quelques années, un blog culinaire - Sommer kocht (en français, «Sommer cuisine»). Mais ce ne sont plus ses recettes de boulettes de fruits secs aux pistaches que vous y trouverez...

Avant, Yann Sommer partageait des recettes sur son site «Sommer kocht». Avant... Image: sommer kocht

Sur son compte Twitter, qui semble à l'abandon depuis 2018, Yann Sommer renvoie ses abonnés à deux sites: le premier, yannsommer.ch, montre par exemple de belles photos du gardien ou des articles de presse. En revanche, le second, sommerkocht.com... Disons qu'il appartient à la catégorie des «sites à déconseiller aux moins de 18 ans».

Voyez-vous même 👇🏽

Vidéo: watson

Il semble que le footballeur ne paie plus le nom de domaine de son blog culinaire, qui a pu être repris par d'autres pour des projets qu'on se permettra de qualifier de «moins gastronomiques».

Il semble aussi que l'adresse exacte du blog de l'athlète est un mystère. Sur Instagram, dans un post d'octobre 2015, Yann Sommer invitait ses followers à se rendre sur sommerkocht.com. Mais en fouillant dans des articles alémaniques qui faisaient l'éloge, il y a quelques années, de ses talents en cuisine, ce n'est même pas sommerkocht.com qui est mentionné, mais sommerkocht.ch. Là encore, pas traces de recettes de boulettes. Mais le contenu y est toutefois moins sensible: les fans du gardien y trouveront... Des conseils et astuces pour tricher dans les Sims 4.

Image: capture d'écran

À croire que Yann Sommer a renoncé, pour le moment en tout cas, à devenir un grand chef (ou un influenceur food): même le compte Instagram de son blog a été supprimé.

capture d'écran

Peut-être un projet pour sa retraite sportive? On préférerait néanmoins revoir Yann Sommer sur le terrain avec la Nati (ou à Manchester United?) pendant de longues années encore.

Mais si vraiment, vous voulez le voir en cuisine...

